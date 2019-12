Il sindaco di Amelia Laura Pernazza picchiata da un uomo in Comune

Il sindaco di Amelia Laura Pernazza è stata picchiata da un uomo questa mattina nel suo ufficio in Comune. La sindaca è riuscita a rifugiarsi negli uffici della polizia locale. Il balordo è stato fermato poco dopo, era in stato di alterazione. Laura Pernazza è stata colpita violentemente ad un orecchio ed è stata trasportata all’ospedale Santa Maria di Terni dove è stata curata e poi dimessa.

L’uomo, 35 anni originario di Como e residente da molti anni ad Amelia, in tasca aveva un coltello. E’ stato pertanto preso e consegnato ai carabinieri di Amelia.

«Siamo sgomenti per quanto accaduto ad Amelia, al nostro Sindaco Laura Pernazza, alla quale esprimiamo affetto e solidarietà per la brutale aggressione subita. Il Sindaco ha narrato il terribile episodio con razionalità: è vero che il primo cittadino è sempre un soggetto a rischio, primo bersaglio dei disagi reali o mentali dei cittadini. La estrema apertura della casa comunale espone amministratori e dipendenti, soprattutto quando, come nel caso di Amelia, le porte sono sempre aperte. Siamo contenti che Laura stia bene e abbia espresso con fermezza il senso delle istituzioni che le appartiene». Lo scrive il Coordinamento Forza Italia Umbria.

«A nome di Autonomie Locali Italiane – ALI Umbria esprimo solidarietà al Sindaco di Amelia Laura Pernazza, oggi vittima di un gesto di inaudita violenza, per di più compiuto verso una donna, che dimostra quanto sia indispensabile che le istituzioni si uniscano in una lotta dura e serrata verso la cultura dell’odio, dell’intolleranza e della violenza». A scriverlo su FB Andrea Pensi.

Il commissario Lega Terni, On. Barbara Saltamartini insieme a tutti gli eletti e i militanti ternani “esprimono solidarietà al sindaco di Amelia, Laura Pernazza, vittima quest’oggi di una aggressione. Esprimiamo inoltre piena condanna a un gesto di violenza che riteniamo vigliacco e inqualificabile poiché perpetrato ai danni, non solo di un rappresentante delle istituzioni, ma soprattutto di una donna. Siamo certi che il Sindaco Pernazza non si farà intimidire e proseguirà nell’azione amministrativa con rinnovata determinazione”.

“Intendiamo esprimere, a nome della Federazione di Terni del Partito Socialista Italiano, vicinanza e solidarietà politica e umana al sindaco di Amelia, Laura Pernazza, aggredita questa mattina in Comune”, è quanto affermano dalla segreteria provinciale di Terni del PSI. “Conosciamo la passione e l’impegno che Laura profonde per svolgere al meglio il suo compito e pertanto condanniamo fermamente il gesto inconsulto dell’aggressore”. “Purtroppo – aggiungono i socialisti – il clima di scontro e contrapposizione politica che in questo periodo sta prevalendo nel panorama nazionale, può portare alcuni esagitati a compiere atti esecrabili”. “Rinnoviamo la nostra stima e il nostro affetto a Laura – concludono dal PSI di Terni – augurandogli una pronta ripresa dell’attività e soprattutto di riacquistare la giusta serenità per portare avanti il suo incarico”.