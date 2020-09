Due richieste di soccorso nell’area del Parco delle Cascata delle Marmore

La Centrale Unica Regionale (CUR) del 118 ha allertato a pochi minuti di distanza il Soccorso Alpino e Speleologico per due richieste di soccorso, entrambe nell’area del Parco delle Cascate delle Marmore. La prima chiamata è giunta alle 15:00 per una donna – C.L. di 42 anni, Lombarda – colta da malore e, la seconda, alle 15:30 per un uomo – B.R. di 42 anni, Romagnolo – infortunatosi alla spalla.

Sono quindi partite due squadre del SASU provenienti dalla sede di Terni, composte da tecnici ed operatori che hanno provveduto a mettere in sicurezza i due pazienti e a trasportarli all’autoambulanza del 118.

Continuano ad essere numerose le richieste di aiuto che pervengono al Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU), sia per interventi di emergenza ed urgenza sanitaria, sia per escursionisti che perdono l’orientamento o che vengono colti da spavento per ambienti ai quali non si erano preparati. Raccomandiamo, quindi, di pianificare ed affrontare le escursioni ma anche le semplici passeggiate, con equipaggiamento adatto ai luoghi e di non sottovalutare mai l’ambiente dove ci si reca, anche quello appartenente più facile.