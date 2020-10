Covid, 50 ricoverati in Umbria, salgono i contagi, 62 il 6 ottobre

Cinquanta persone ricoverate di cui 5 (stabili) in terapia intensiva. Aumentano i ricoveri in Umbria il 6 ottobre 2020, tre più di ieri. Sono 23 a Perugia, 22 a Terni 3 5 a Città di Castello. E’ quanto emerge dal sito internet della Regione Umbria che riporta 62 nuovi contagi per un totale di 753 attuali positivi e 20 guariti nelle ultime 24 ore, per un totale 1.918 guariti.

Sono 2.757 i casi totali dall’inizio della pandemia e 2.626 persone in isolamento e 703 quelle in isolamento contumaciale. I nuovi positivi vendo registrati ad Assisi, Bastia Umbra, Corciano, Perugia, Bettona, Castel Viscardo, Castiglione del Lago, Foligno, Magione, Passignano sul Trasimeno, Terni, Tuoro sul Trasimeno, Valfabbrica e fuori regione.

Oggi Ieri Alviano 1 1 Amelia 2 2 Arrone 2 2 Assisi 23 20 Attigliano 1 3 Bastia Umbra 40 36 Bettona 7 6 Bevagna 3 3 Cannara 1 1 Castel Ritaldi 1 1 castel Viscardo 1 0 Castiglione del lago 3 2 Citerna 4 4 Città della Pieve 4 4 Città di Castello 19 19 Collazzone 2 2 Corciano 32 26 Deruta 1 1 Foligno 32 31 Fossato di vico 8 8 Fuori regione 59 56 Giano dell’Umbria 1 1 Gualdo Cattaneo 5 5 Gualdo Tadino 12 12 Guardea 1 1 Gubbio 6 6 Magione 11 9 Marsciano 4 4 Massa Martana 3 3 Montecastrilli 1 1 Montecchio 1 1 Montefranco 1 1 Narni 9 10 Nocera Umbra 3 3 Norcia 2 5 Orvieto 10 10 Panicale 15 15 Passignano sul Trasimeno 7 4 Perugia 232 215 Piegaro 2 2 Pietralunga 1 1 Polino 2 2 San Gemini 1 1 San Giustino 6 6 Sant’Anatolia 2 2 San Venanzo 1 1 Sellano 8 8 Sigillo 4 4 Spello 3 3 Spoleto 25 27 Stroncone 2 2 Terni 110 106 Todi 6 6 Trevi 2 2 Tuoro sul Trasimeno 2 0 Umbertide 4 4 Valfabbrica 2 0 753 711