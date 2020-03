Coronavirus Umbria, l’elenco dei comuni contagiati, timori in terapia intensiva

Stanno bene i tre bambini positivi al coronavirus. Sono uno a Perugia, due a Bastia, tutti in regime di isolamento domiciliare. Aumentano i contagiati e toccano quota 164, di cui 4 guariti (due a Perugia, uno a Foligno e uno a Bastia Umbra. Il trend dei contagiati, nonostante la scorsa settimana ci sia stato un decesso a Perugia, il musicista di Città di Castello, è in leggera decrescita, anche se aumentano i ricoverati sia in Malattie infettive che in Terapia intensiva (45 in totale di cui 15 in Rianimazione). Lo dicono i numeri.



Ecco i comuni dove si registrano i contagi. Questa è la situazione aggiornata alle ore 24 del 15 marzo 2020:

Acquasparta: 2 positivi

Assisi: 1 positivo

Baschi: 2 positivi

Bastia Umbra 4 positivi, 1 guarito

Cascia: 1 positivo

Castiglione del Lago: 6 positivi

Città della Pieve: 7 positivi

Città di Castello: 9 positivi

Corciano 2 positivi

Deruta 1 positivo

Foligno 0, 1 guarito

Fratta Todina: 1 positivo

Gubbio: 2 positivi

Magione: 1 positivo

Marsciano: 1 positivo

Montecastrilli: 1 positivo

Narni: 2 positivi

Norcia: 1 positivo

Orvieto: 6 positivi

Perugia: 53 positivi; 2 guariti

Pietralunga: 1 positivo

Porano: 2 positivi

San Gemini: 2 positivi

San Giustino: 1 positivo

Spoleto: 1 positivo

Stroncone: 2 positivi

Terni: 42 positivi

Todi: 1 positivo

Umbertide: 2 positivi

Valfabbrica: 2 positivi

Gli aumenti maggiori si registrano a Perugia con 53 contagi, segue Terni con 42, 9 nuovi casi e Città di Castello con 4 casi e uno in più a San Giustino. A Umbertide i casi sono due. Primo contagiato anche a Cascia, a San Venanzo e Norcia. A Stroncone i dati ufficiali della Regione Umbria parlano di due ma un terzo sarebbe ricoverato a Terni in ospedale. E poi Castiglione del Lago con 6 positivi (ieri ne sono aumentati due) e Città della Pieve (il primo ricoverato in Terapia intensiva) con 7 infetti. Un caso è stato riscontrato anche alla questura di Perugia, costringendo alla quarantena chi era entrato in contatto con la paziente infetta pescando quindi tra le forze dell’ordine, anche loro in primissima linea.

In isolamento ci sono 1995 persone di cui 445 con sintomi. Il picco in Umbria è stato toccato il 4 marzo, con l’11% dei contagiati in cura in Rianimazione. Attualmente la percentuale è del 9,1 (15 pazienti su 164 totali). A Malattie Infettive: dai 2 malati del 4 marzo, si è passati ai 45 di ieri. In media vengono messi in quarantena tra le 100 e le 120 persone ogni 24 ore, dopo il picco della scorsa settimana, più 500 in un sol giorno.

Timori ci sono in terapia intensiva e cioè non sia in grado di far fronte a quel 10 per cento che aumenta di giorno in giorno. Stessa cosa per i reparti di Malattie infettive. E è fissa tra il 14 e il 15 per cento, la percentuale dei positivi sul totale dei tamponi.