Coronavirus, Todi comune covid free da 20 giorni, il servizio del TG2

Da 20 giorni non si registrano più contagi e i cinque casi positivi a Todi sono tutti guariti. In un servizio video realizzato dal Tg2 con Alessandra Forte, il sindaco della città Antonino Ruggiano ha detto che “siamo stati fortunati sicuramente e anche bravi a controllare uno per uno tutti gli abitanti, facendo un lavoro certosino che ha dato i suoi frutti”.

Todi, 25mila abitanti, da 19 giorni non registra nessun contagio: “Siamo covid-free ormai da due settimane – ha detto Adriano Ruspolini, responsabile del COC di Todi – ci dedichiamo alla normale amministrazione dell’emergenza che è soltanto un controllo del territorio”.

Todi vuole riaprire e anche in fretta. Clima sereno anche nella casa di riposo Letizia Veralli, blindata all’inizio dell’emergenza: “Abbiamo 72 ospiti – dice Laura Garbini, infermiera Rsa Veranni – stanno tutti benne, abbiamo fatto tamponi a tutti gli ospiti e anche a noi infermieri, tutti risultati negativi”.

La macchina della protezione civile in Umbria si era messa in moto a fine febbraio, quando in tutte le rsa della regione sono scattati i controlli. Nessun decesso registrato nelle case di riposo, pochi i positivi, tamponi a tappeto anche nelle carceri e hanno evidenziato soltanto due casi. Oggi l’Umbria per la prima volta conta un numero pari di guariti e contagiati (645).