Coronavirus da rientro dalle vacanze, 34 comuni positivi, 217 i casi totali

La maggior parte dei casi sono contagi da rientro delle vacanze estive e molti sono stati individuati grazie allo screening effettuato dalla regione Umbria. Solo nella giornata di ieri sono stati trovati 20 positivi su 1.840 tamponi eseguiti. Terni e Perugia i comuni più colpiti: rispettivamente 42 e 39 casi.

Nuovi contagi emersi a Bastia Umbra, Bettona, Gubbio, Deruta, Narni. Torna il virus su due comuni che erano covid free da diverso tempo Fratta Todina e Giano dell’Umbria. Guariti tre infetti di Amelia, Perugia e Magione che torna covid-free.

Sono dunque 217 i casi totali in 34 città, 17 sono da fuori regione, 12 ricoverati di cui uno in intensiva, 205 le persone in isolamento contumaciale. Sono 1.699 i casi totali da inizio della pandemia. Il dato comprende i guariti (1.402), i deceduti che rimangono 80 e gli attuali positivi.

Acquasparta 4

Amelia 1

Assisi 19

Avigliano Umbro 1

Bastia Umbra 10

Bettona 4

Castiglione del Lago 2

Città della Pieve 1

Città di Castello 2

Collazzone 3

Corciano 3

Deruta 6

Ferentillo 1

Foligno 10

Fratta Todina 1

Fuori regione 17

Giano dell’Umbria 1

Gubbio 2

Marsciano 1

Montecastrilli 1

Narni 11

Nocera Umbra 1

Norcia 1

Orvieto 1

Panicale 6

Passignano sul Trasimeno 3

Perugia 39

San Venanzo 2

Spoleto 1

Stroncone 8

Terni 42

Todi 5

Trevi 1

Umbertide 6