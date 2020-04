Morto in ospedale per Coronavirus boss ‘Ndrangheta a Perugia

E’ morto in ospedale per Coronavirus uno dei boss della ‘Ndrangheta a Perugia che avrebbe avuto dei collegamenti con la Calabria e che, secondo i magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, aveva nel traffico di cocaina il suo business principale.

Antonio Ribecco (59 anni) era finito in carcere, lo scorso dicembre con questa accusa. Era rinchiuso nel carcere di Voghera. Da quanto si apprende, è morto in un ospedale di Milano dove era ricoverato da qualche giorno per coronavirus e altre patologie. Ribecco, il 17 marzo, si era sentito male ed era stato portato in ospedale dove era risultato positivo al Covid-19. E’ il secondo caso in Italia di detenuto morto a seguito di complicazioni dovute dal coronavirus.

“Un giorno arriverà ai responsabili della tua morte tutta questa sofferenza che ci hai lasciato. Era presto. Eri solo. Eri lontano da tutti. Ora sei con lui anche se non ti stava aspettando. Ciao zio Totó. Oggi non scrivono i giornali. Oggi non c’è una faccia da sbattere in ogni telegiornale. Oggi non c’è un nome da ripetere all’infinito. Perché non ci sarà mai un responsabile per un omicidio consumato in una cella”. E’ quello che scrive il nipote Antonio Ribecco sulla sua pagina Facebook.