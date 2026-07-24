Controlli rafforzati tra Fontivegge e centro storico di Perugia

Polizia Locale intensifica verifiche su sicurezza, degrado e decoro

🚔 Controlli rafforzati della Polizia Locale tra Fontivegge e centro storico di Perugia. Verifiche su immobili, veicoli abbandonati e aree pubbliche. Donato: l’obiettivo è garantire sicurezza, decoro e maggiore vivibilità urbana con una presenza costante sul territorio.

Controlli rafforzati tra Fontivegge e centro storico

Prosegue l’attività della Polizia Locale di Perugia sul fronte della sicurezza urbana, con una serie di interventi concentrati nelle aree di Fontivegge e del centro storico. L’obiettivo dichiarato dall’Amministrazione comunale è quello di rafforzare la presenza sul territorio, contrastare situazioni di degrado e illegalità e garantire maggiore vivibilità negli spazi pubblici.

A fare il punto sulle attività è il consigliere comunale con delega alla sicurezza urbana Antonio Donato, che evidenzia come i servizi svolti nelle ultime settimane abbiano interessato sia il controllo del territorio sia il sostegno alle persone in condizioni di fragilità.

Verifiche sugli immobili e contrasto alle irregolarità

Tra gli interventi più rilevanti figurano i controlli effettuati nell’area di Fontivegge, dove la Polizia Locale ha eseguito verifiche su alcuni immobili riscontrando, secondo quanto riferito nella nota, situazioni di sovraffollamento abitativo e irregolarità di natura edilizia e igienico-sanitaria.

A seguito degli accertamenti sono stati adottati i provvedimenti previsti nei confronti della proprietà degli immobili interessati.

Secondo Donato, l’attività di controllo rappresenta uno degli strumenti attraverso cui l’Amministrazione intende favorire il rispetto della legalità e migliorare la qualità della vita nelle aree maggiormente esposte a situazioni di criticità.

Decoro urbano e rimozione dei veicoli

Un’altra parte significativa dell’attività ha riguardato il ripristino del decoro urbano. Gli agenti sono intervenuti per rimuovere veicoli abbandonati, privi di copertura assicurativa oppure interessati da provvedimenti amministrativi.

L’intervento, secondo quanto illustrato dal consigliere delegato, mira a restituire spazi pubblici alla collettività e a migliorare la fruibilità delle aree cittadine, contribuendo anche alla percezione di maggiore ordine e sicurezza.

Controlli nelle aree più frequentate della città

Le verifiche hanno interessato anche diverse zone del centro storico di Perugia, con particolare attenzione al Pincetto e alla terrazza del Mercato Coperto. L’attività della Polizia Locale è stata indirizzata al contrasto delle situazioni di bivacco e dell’occupazione impropria degli spazi pubblici, oltre che alla prevenzione di comportamenti ritenuti lesivi della quiete pubblica.

Secondo quanto riportato nella nota, i servizi hanno avuto anche una funzione di deterrenza rispetto all’assunzione di sostanze stupefacenti nelle aree caratterizzate da una maggiore presenza di cittadini e turisti.

Donato: presenza costante e ascolto dei cittadini

Nel suo intervento, Antonio Donato sottolinea che la sicurezza urbana non riguarda esclusivamente il contrasto all’illegalità, ma comprende anche la tutela delle persone, la qualità degli spazi pubblici e il dialogo con la cittadinanza.

Il consigliere delegato evidenzia come l’Amministrazione guidata dal sindaco Vittoria Ferdinandi intenda mantenere una presenza costante nelle aree considerate più sensibili, invitando residenti e commercianti a continuare a utilizzare i canali istituzionali per segnalare situazioni di degrado o criticità che richiedano l’intervento della Polizia Locale.

Attenzione anche alle persone più fragili

Accanto alle attività di controllo, la Polizia Locale continua a svolgere interventi di carattere sociale. Tra gli episodi richiamati nella nota figura quello avvenuto presso il parco Sant’Anna, dove gli agenti hanno individuato una giovane madre in evidente stato di vulnerabilità insieme al figlio minore.

In quella circostanza è stato attivato il Pronto Intervento Sociale, con il coinvolgimento dei Servizi Sociali del Comune di Perugia, per assicurare l’assistenza necessaria alla donna e al bambino.

Controlli destinati a proseguire

L’Amministrazione comunale conferma che le attività della Polizia Locale proseguiranno anche nelle prossime settimane, con servizi mirati nelle aree ritenute più sensibili della città.

Secondo quanto riferito nella nota del consigliere delegato alla sicurezza urbana, l’obiettivo resta quello di coniugare prevenzione, controllo del territorio, tutela del decoro urbano e attenzione alle situazioni di fragilità, attraverso una presenza costante degli operatori e il coinvolgimento dei cittadini nelle attività di segnalazione delle criticità.