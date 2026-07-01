Musica dal Mondo arriva la musica da camera barocca

Il festival internazionale prosegue per gli amanti della musica

di RitaPaltracca

Perugia, 1 luglio 2025 – La ventisettesima edizione di Musica dal Mondo – Festival Internazionale dei Cori e delle Orchestre Giovanili prosegue il suo ricco percorso musicale sul territorio perugino, confermando uno spazio di incontro interculturale oltre che un crocevia per lo scambio di esperienze artistiche tra nuove generazioni di musicisti provenienti da diversi contesti. Questo progetto di rilievo culturale viene promosso e sostenuto dal Comune di Perugia in stretta collaborazione con l’A.Gi.Mus. Perugia e l’Università per Stranieri oltre a varie associazioni operanti nel territorio.

Il prossimo appuntamento in calendario è fissato per domenica 5 luglio 2026 alle ore 18 nella Chiesa di Sant’Antonio Abate situata borgo perugino in Corso Bersaglieri, 176. L’appuntamento del titolo “Gli Splendori del Barocco – Gloria e Gioia” offrirà una panoramica sulla produzione cameristica del periodo storico. Il cast vocale e strumentale è composto dal soprano Emiliana Montecchiani, dalla violinista Elena Ambrosi, da Betsy Lahaussois alla viola da gamba e da Mary Gustafson Lilljeqvist al clavicembalo. La direzione artistica dell’evento è affidata interamente al M° Onno Verschoor, il quale si esibirà anche suonando i flauti diritti e l’oboe barocco. La manifestazione presenterà inoltre il saggio finale degli allievi attraverso il concerto dei corsisti curata interamente dall’Accademia Amsterdam sotto la medesima supervisione artistica di Verschoor.

Il repertorio della serata prevede l’esecuzione di celebri composizioni vocali estratte dal Messiah di Georg Friedrich Haendel e dal Gloria di Antonio Vivaldi, oltre alle sonate strumentali scritte da Haendel, Arcangelo Corelli e Georg Philipp Telemann.

L’ingresso è libero.