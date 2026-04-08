Carcere Terni e regime speciale Sappe chiede nuovi interventi

Decide Havertz, Arsenal corsaro sul campo dello Sporting Lisbona I Gunners non brillano ma fanno un passo importante verso la semifinale di Champions

Primo round per il Bayern, Real Madrid sconfitto 2-1 al Bernabeu MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il Bayern Monaco vince il primo round con il Real Madrid, espugnando il Bernabeu per 2-1. Sono Luis Diaz, Kane e Mbappè a mettere la firma su una gara ad altissima intensità. La prima palla gol è per i bavaresi e arriva al 9′. Kimmich crossa per Kane in area, il […]

Cina, nello Xizang una centrale solare a 4.550 metri di altitudine SHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – E’ stata avviata nella regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina, la costruzione di una centrale a energia solare che sorgerà a 4.550 metri di altitudine, con collettori a concentrazione da 50 MW. Secondo un comunicato diffuso ieri dalla società China General Nuclear Power Group (CGN) che ha sede a […]

Addio all’allenatore rumeno Mircea Lucescu, il “mago” giramondo ROMA (ITALPRESS) – Avrebbe voluto chiudere la carriera guidando la sua Romania ai prossimi Mondiali ma la Turchia di Vincenzo Montella gli ha negato l’ultimo traguardo e alla fine il suo cuore l’ha tradito. Il mondo del calcio piange Mircea Lucescu, 80 anni di cui oltre la metà trascorsi sulle panchine di tutto il mondo, […]

Cina, per la Festa di Qingming i viaggi interregionali aumentano del 5,6% PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha registrato un consistente aumento su base annua dei viaggi interregionali durante i tre giorni di vacanza per la Festa di Qingming, dal 4 al 6 aprile, ha dichiarato oggi il ministero dei Trasporti. In tutto il Paese sono stati effettuati in totale 842,7 milioni di viaggi interregionali di […]

Cina e Italia unite nella tutela del patrimonio mondiale di pitture murali LANZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Di recente, l’introduzione del primo standard internazionale al mondo per la conservazione delle pitture murali ha nuovamente avvicinato Dunhuang, in Cina, e Venezia. Lo standard sarà sviluppato con la partecipazione di esperti provenienti da oltre dieci Paesi, tra cui Cina, Italia, Stati Uniti e Francia. Il gruppo di lavoro è stato […]

“My Love”, il ritorno rock di Dolcenera dal 10 aprile ROMA (ITALPRESS) – Dolcenera torna con “My Love” (distribuzione Universal), nuovo singolo che affronta con sguardo lucido e disincantato le contraddizioni della contemporaneità, disponibile in digitale e in rotazione radiofonica a partire dal 10 aprile. Rock moderno, istintivo e viscerale, il brano si muove tra riflessione esistenziale e critica sociale, mettendo al centro la fragilità […]

Iran, Conte “Ue condanni le azioni di Trump e l’Italia tassi gli extraprofitti” ROMA (ITALPRESS) – “La situazione è davvero grave. Tra una manciata di ore scade l’ultimatum che Trump ha dato all’Iran. Non possiamo rimanere con le mani in mano. Dobbiamo chiedere un’azione ferma, decisa, ai nostri governanti europei. Un appello in cui invitino Trump a fermarsi, a non andare oltre. Se i falchi a Washington stanno […]

Crosetto “Nessun governo ha mai messo in discussione gli accordi con gli Usa” ROMA (ITALPRESS) – “L’applicazione degli accordi è sempre stata caratterizzata da una coerente continuità da oltre 75 anni. Nessun governo di nessun colore politico ha mai disatteso o ventilato l’ipotesi di non attuare i trattati internazionali tra Italia e Usa e nessun governo ha messo in discussione i loro contenuti e mai cercato di cambiarli”. […]