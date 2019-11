Bizzarro accampamento a Fontivegge, al solito siamo in Piazza del Bacio [Foto]

di Lorenzo Brunetti

Cari amici, ore 6:45, vi segnalo questo bizzarro accampamento in Piazza del Bacio, le tende sono posizionate in modo da ostruite completamente il passaggio dei residenti del condominio. Spazzatura in vista, scarpe, oggetti personali, bottiglie di birra, un cane pastore rigorosamente senza guinzaglio, esattamente come a casa propria.

Mi stupisce questa totale assenza di buone maniere e mancanza di rispetto per se e per il prossimo. Turisti italiani con cui ho scambiato pochissime parole, si sarà sparsa la voce fuori regione che a Fontivegge si può venire a fare qualsiasi cosa?

Alle 6:45 ho chiamato a mio nome la polizia municipale ma alle 07:30 non registravo ancora l’arrivo di nessuna pattuglia. Si tratta di italiani, ci ho anche parlato, ma poi sono andato via perché avevano un pastore tedesco senza guinzaglio che è uscito da una delle tende e ha cominciato a ringhiare e ho temuto per il mio barboncino. Erano di fuori Perugia.