Autobus a fuoco a Colonnetta di Perugia, due squadre di vigili del fuoco per domare fiamme [foto video]

Attimi di panico a Colonnetta, nei pressi di Montebello, alla periferia di Perugia per un incendio. Un autobus, del traporto pubblico locale, è andato a fuoco per cause ancora in corso di accertamento presso gli specialisti dei vigili del fuoco. I baschi rossi sono arrivati con due squadre direttamente dalla centrale operativa di Madonna Alta. Nessuna persona è rimasta ferita.