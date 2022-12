Arrivano le multe per i no vax, gli over 50 che non hanno mai fatto il vaccino anti covid

Arrivano le sanzioni anche per gli over 50 che non hanno fatto il vaccino anti-Covid. Sono 19.319 gli over 50 umbri che non si sono mai sottoposti a vaccinazione, mentre gli under 50 che non si sono mai fatti vaccinare sono 73.192. Lo riporta oggi il Corriere dell’Umbria. La multa di 100 euro scatta anche per tutte le categorie professionali, tra cui personale sanitario e forze dell’ordine, che dall’8 gennaio al 15 giugno 2022 risultavano non vaccinati.

Le sanzioni ammontano complessivamente a 1,9 milioni di euro. Rispetto la propria popolazione, le Regioni con il più alto numero di over 50 non vaccinati sono il Friuli Venezia Giulia, la Calabria e l’Abruzzo.

Gli umbri con più di 50 anni nelle prossime settimane potrebbero ricevere la multa da 100 euro per non essersi sottoposti a vaccinazione anti Covid. Potrebbero perché, lo stesso ministro alla Salute, Orazio Schillaci, due giorni fa intervenuto a ‘Radio anch’io’ su Rai Radio 1 ha affermato: “Il discorso delle multe” a chi non si è vaccinato contro Covid-19 “riguarda essenzialmente il Mef”, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, “e mi sembra che a tal proposito ci sia un’iniziativa parlamentare, un emendamento. Io voglio semplicemente ricordare che in Europa solamente due Stati avevano introdotto le multe, che sono l’Austria e la Grecia”, ma “in realtà nessuno di queste due Stati che aveva introdotto le multe per chi non si vaccinava poi è andato effettivamente all’incasso. Quindi adesso aspettiamo, vediamo quello che accade, ma allo Stato richiedere le multe potrebbe costare più di quello che poi ne potrebbe derivare”. Il ministro ha commentato il pronunciamento della Consulta che ha respinto i ricorsi dei no vax, giudicando legittima la scelta fatta a suo tempo sull’obbligo vaccinale anti-Covid.

In Umbria. compresi gli esentati, sono 838 over 90, 2.054 persone di età compresa tra 80 e 89 anni, 3.555 di 70-79enni, 5.891 di 60-69enni e 6.981 i 50-59enni.