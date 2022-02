Incendio Ferrocart Maratta a Terni, aggiornamento dati ambientali

Si comunica l’aggiornamento dei risultati delle analisi di Arpa Umbria in seguito all’incendio avvenuto domenica scorsa presso l’impianto di trattamento di rifiuti Ferrocart di Maratta a Terni. I dati acquisiti fanno riferimento al particolato di Maratta raccolto con campionatore mobile Echo Emergency nella giornata del 21/02/2022 a incendio ormai spento e alla centralina della rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria (QA) di Le Grazie.

Per quanto riguarda i risultati delle analisi del particolato della centralina Echo Emergency, come annunciato ieri, si è riscontrata per la giornata del 21 febbraio, giorno successivo all’evento, un abbassamento dei valori di diossina (PCDD/F) a meno di 50 fgTEQ/m3. Vengono inoltre riportate le concentrazioni di IPA, PCBdl e PCDD/F nel particolato delle Le Grazie per le giornate del 21 e 22 febbraio, giorni immediatamente successivi all’incendio.

È stata data priorità a questa postazione in quanto, da gennaio di quest’anno, vi è collocato un campionatore ad alto volume in grado di filtrare 730m3 di aria al giorno, contro i 54m3 dei campionatori swam delle centraline di monitoraggio QA. In questo caso, per gli IPA (idrocarburi policiclici aromatici), con particolare riferimento al Benzo(a)pirene, e i PCB (policlorobifenili), non si riscontrano dati significativi.

Per le diossine (PCDD/F), si è riscontrato un valore massimo di 176 fgTEQ/m3 nella giornata del 21 febbraio (si tratta del valore medio sulle 24 ore), che scende a minore di 5 fgTEQ/m3 il 22 febbraio (Tab. 1), grazie anche alle favorevoli condizioni metereologiche.

Tabella 1

Periodo campionatore Maratta Le Grazie PCDD/F (fgTEQ/m3) 21/02/2022 Eco Emergency <50 PCDD/F (fgTEQ/m3) 21/02/2022 Camp alto volume 176 PCDD/F (fgTEQ/m3) 22/02/2022 Camp alto volume <5 PCBdl fgWHO TEQ/m3 21/02/2022 Camp alto volume <5 PCBdl fgWHO TEQ/m3 22/02/2022 Camp alto volume <5 Benzo(a)Pirene ng/m3 21/02/2022 Camp alto volume 0.21 Benzo(a)Pirene ng/m3 22/02/2022 Camp alto volume 0.22

I dati dei microinquinanti nelle altre postazioni della rete di monitoraggio sono in corso di analisi e verranno dati aggiornamenti nei prossimi giorni.

Monitoraggio delle deposizioni.

Il monitoraggio delle deposizioni viene effettuato mediante l’utilizzo di deposimetri di tipo “bulk”, costituiti da una bottiglia di raccolta e da un sovrastante imbuto a parete cilindrica, sostenuto in posizione verticale, la cui superficie è libera da ingombri così da intercettare tutte le polveri e le precipitazioni. Si tratta di sistemi di campionamento di tipo “passivo”, che non necessitano di alimentazione elettrica, in grado di raccogliere la polvere sedimentabile dall’atmosfera.

I deposimetri rilevano la deposizione delle polveri totali su una specifica area per effetto della forza di gravità o del dilavamento dell’atmosfera da parte della pioggia. Installando gli strumenti in diverse postazioni è possibile valutare l’impatto delle polveri prodotte e fare delle stime sulla ricaduta al suolo. Le concentrazioni vengono espresse rapportandole alla superficie e ai giorni di esposizione.

Queste apparecchiature sono poste in prossimità delle centraline della rete QA.

Non esistendo una normativa specifica o limiti di legge nazionale per PCDD/PCDF in atmosfera, alcuni stati dell’unione europea, hanno proposto valori guida sviluppati a partire dai valori di «dose tollerabile giornaliera». Considerando una dose tollerabile giornaliera variabile da 1 a 4 pgTEQ/Kg di peso corporeo (dati OMS), si è arrivati a definire i seguenti valori guida per le deposizioni atmosferiche di seguito riportati:

Valori guida per PCDD/F nelle deposizioni atmosferiche.

Assunzione giornaliera di PCDD/PCDF pg TEQ/Kg pc Deposizione su base annua (pgTEQ/m2d) Deposizione su base mensile (pgTEQ/m2d) Riferimenti 4 14 27 L. Van Lieshout et al., 2001 3 10 20 L. Van Lieshout et al., 2001 1 3,4 6,8 L. Van Lieshout et al., 2001 2 8,2 21 Cornelis et a,2007 PCDD/F+PCBdl

Di seguito i risultati dei dati delle deposizioni, il limite di quantificazione dei dati relativi ai valori medi del triennio è, per ragioni tecnico-analitiche, più basso del limite di quantificazione con cui sono stati espressi i dati relativi all’incendio, che fanno riferimento al periodo che va dal 1 febbraio al 22 febbraio 2022.

Livelli di PCDD/F nelle deposizioni atmosferiche.

Parametro Maratta B.Rivo Le Grazie Carrara PCDD/F pgTEQ/m2d Media triennio 2019-2021 <1 <1 <1 <1 PCDD/F pgTEQ/m2d 1-22/02/2022 <3 <3 <3 <3

Come preannunciato, si è tenuta oggi una riunione con l’Asl e l’Istituto Zooprofilattico Umbria-Marche per definire la campagna di campionamenti sulle matrici animali e vegetali. I risultati di tale campagna verranno resi disponibili tra una decina di giorni, tempo necessario per lo svolgimento delle analisi.