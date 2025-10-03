Trofeo Coni 2025, Lombardia vince nel canottaggio

Umbria nona con i giovani del Circolo Piediluco

Si è conclusa a Lignano Sabbiadoro, in Friuli-Venezia Giulia, la decima edizione del Trofeo CONI, la più importante manifestazione sportiva italiana dedicata agli Under 14 e promossa dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano. L’evento, disputato dal 28 settembre al 1° ottobre, ha avuto il sapore di una miniolimpiade tricolore, con 48 discipline in programma e la partecipazione di selezioni regionali provenienti da tutta Italia.

Tra le gare in evidenza, anche quelle di canottaggio, che hanno visto sfidarsi giovani atleti in prove di resistenza e versatilità. Quest’anno il format ha richiesto ai partecipanti non solo abilità tecniche, ma anche una forte capacità di adattamento fisico e mentale, elementi che hanno reso la competizione particolarmente intensa e spettacolare.

La Delegazione Regionale Umbra ha scelto di affidarsi a un gruppo compatto, composto interamente da atleti del Circolo Canottieri Piediluco.

Il quartetto formato da Rocco Chermaddi, Giulia Moretti, Gabriele Nobili e Ilaria Scibinetti, guidati dal tecnico Alda Cama, ha rappresentato l’Umbria nelle tre prove in calendario: la gara in barca sui doppi mix sulla distanza dei 500 metri, la staffetta al remoergometro con 250 metri per ogni atleta e, a chiudere, la staffetta di corsa sulla spiaggia sui 500 metri.

I giovani umbri hanno mostrato determinazione e spirito di squadra, affrontando un programma di gare che univa tecnica di voga, forza esplosiva e resistenza. Il percorso non si è limitato al solo canottaggio tradizionale, ma ha incluso discipline complementari che hanno messo alla prova la completezza atletica dei partecipanti, richiedendo coesione e concentrazione in ogni fase della competizione.

Al termine della manifestazione, la squadra umbra si è piazzata al nono posto nella classifica generale del canottaggio. Un risultato positivo che testimonia l’impegno degli atleti e del loro staff tecnico, in un contesto che ha visto un livello particolarmente elevato di competizione grazie alla preparazione delle varie rappresentative regionali.

La vittoria finale è andata alla Lombardia, che ha conquistato l’edizione 2025 del Trofeo Coni nella disciplina del canottaggio, confermando la tradizione di eccellenza di una regione da sempre molto attiva in ambito remiero.

Il Trofeo CONI 2025 si chiude dunque con un bilancio ampiamente positivo: centinaia di ragazzi e ragazze si sono cimentati in una vera e propria festa dello sport giovanile, vivendo giornate di competizione, amicizia e crescita condivisa. Per i giovani del Circolo Canottieri Piediluco e per l’Umbria, il piazzamento nella top ten rappresenta uno stimolo a proseguire il percorso di crescita sportiva in vista delle prossime sfide.