Sir Volley giocatori e Presidente da Romizi, sono tutti “Grifoni” L’Amministrazione comunale di Perugia ha ricevuto questa mattina in sala della Vaccara la dirigenza, lo staff tecnico ed i giocatori della Sir Safety Conad Perugia, laureatasi domenica scorsa campione d’Italia nel volley grazie al successo nella finale play off per 3-2 su Civitanova Marche. Presenti il sindaco Romizi, il vice sindaco Barelli, gli assessori Casaioli, Fioroni, Calabrese, Wagué, il presidente del Consiglio Varasano, i consiglieri Pastorelli, Pittola, Leonardi, Arcudi e Rosetti.

Per i ragazzi del presidente Gino Sirci e del coach Lorenzo Bernardi si tratta del primo titolo nazionale della storia del sodalizio perugino, ma, altresì, del terzo trofeo stagionale dopo la Supercoppa e la Coppa Italia.

Ora l’attenzione è tutta concentrata sulla finalfour di Champions League

Ora l’attenzione è tutta concentrata sulla finalfour di Champions League, in programma il 12 e 13 maggio a Kazan in Russia: in semifinale la Sir Safety Conad dovrà vedersela proprio con i padroni di casa del Kazan, mentre nell’altra semifinale Civitanova affronterà ZAKSA-Kedzierzyn-Kozle,formazione polacca di coach Andrea Gardini.

“Ci tenevamo come Amministrazione – ha detto il sindaco – a rivolgere un ringraziamento al presidente Sirci, allo staff societario, al coach Bernardi ed a tutti i giocatori per il grande lavoro svolto che ha permesso alla Sir di conquistare tutto quanto era possibile a livello italiano nella stagione 2017-2018. Ora l’obiettivo si sposta sull’appuntamento internazionale che vi attende nel prossimo fine settimana. Sappiate che c’è una città intera che si è innamorata di voi e che, grazie a voi, si è innamorata della pallavolo”.

Romizi ha informato i presenti di avere già concordato alcuni incontri con il presidente Sirci per pianificare le iniziative future: “i risultati straordinari ottenuti da questa squadra ci impongono di continuare a lavorare per il futuro e per migliorarci ancora e noi lo faremo volentieri”.

Gino Sirci ha manifestato la soddisfazione della società

Il presidente della Sir Safety Conad Gino Sirci ha manifestato la soddisfazione della società per il fatto di essere ospitata nella sala dei Notari: “per noi è un grande onore essere qui dove nei secoli sono passati tutti i “grandi” della città. Ciò significa che anche noi, nel nostro piccolo, siamo riusciti a scrivere un pezzo della storia della città”.

Al termine dei saluti lo scambio di doni: il sindaco ha voluto regalare a tutti i giocatori la spilla con l’effige del Grifo, simbolo di Perugia, “con l’auspicio che tutti voi possiate sentire sempre più vivo il senso di appartenenza alla città. Perché un dato è certo: con questi risultati avete davvero scritto la storia e l’eco delle imprese compiute riecheggerà per sempre in questa sala”.

Questo slideshow richiede JavaScript.

Mi piace: Mi piace Caricamento...