Rugby Perugia travolge Siena e blinda il secondo posto d’oro

Il quindici di De Angelis domina al Percorso Verde di Perugia

Rugby Perugia – Il collettivo guidato dal duo Bester e De Angelis riscatta immediatamente il passo falso contro l’Alto Lazio, imponendo la propria legge tra le mura amiche. Il tabellone finale recita un netto 44-10 che non lascia spazio a interpretazioni, frutto di una prestazione corale dove il temperamento e la qualità tecnica hanno scavato un solco incolmabile tra le due compagini.

Dominio biancorosso al Percorso Verde

La vittoria consente agli umbri di incamerare cinque punti fondamentali per la classifica, respingendo con forza il pressing asfissiante di Olbia e Gubbio, entrambe reduci da successi nei rispettivi impegni stagionali.

La forza del pacchetto di mischia

Le fasi statiche si confermano il vero marchio di fabbrica della formazione locale. Come sottolineato dai protagonisti in campo, la mischia ordinata e la gestione della touche hanno letteralmente scardinato la resistenza toscana. Matteo Pettirossi, autore di una prova maiuscola e presente nel tabellino dei marcatori, è stato insignito del premio come miglior giocatore del match. La capacità di seguire fedelmente il piano di gioco prestabilito ha permesso di ipotecare il risultato già nelle prime battute, raggiungendo rapidamente l’obiettivo delle quattro mete necessarie per il bonus aggiuntivo.

Corsa playoff e volata finale

Nonostante qualche calo di tensione nella fase centrale della sfida, il successo non è mai apparso in discussione. Le marcature di Francesco Caruso e Livio Faina hanno certificato la superiorità territoriale di un gruppo che ora guarda con ottimismo al traguardo post-season. Il tecnico Alfredo De Angelis, pur soddisfatto della spinta dei suoi avanti, ha richiamato l’attenzione sulla necessità di incrementare il ritmo gara in vista degli scontri decisivi. Con 66 punti in graduatoria, il Rugby Perugia mantiene una lunghezza di vantaggio su Olbia, vincente contro i Lions Amaranto, e resta davanti a un Gubbio solido che ha regolato i Cavalieri Prato.

Verdetto rimandato all’ultimo turno

Il calendario mette ora i biancorossi di fronte all’esame finale programmato per domenica 3 maggio. Una vittoria piena nell’ultima giornata garantirebbe la certezza matematica dell’accesso ai playoff promozione, rendendo Perugia padrona del proprio destino sportivo indipendentemente dai risultati degli altri campi. Mentre Olbia farà visita all’Alto Lazio e il Gubbio sarà impegnato proprio sul terreno di Siena, gli umbri dovranno confermare la solidità mostrata nell’ultima uscita per coronare una stagione vissuta costantemente nelle zone nobili del girone.

Oltre lo sport la solidarietà ANT

La giornata al Percorso Verde non ha vissuto solo di agonismo ma ha offerto un importante momento di impegno civile. Il club ha infatti aperto le porte alla Fondazione ANT, realtà impegnata nell’assistenza domiciliare gratuita ai pazienti oncologici. La delegazione locale ha allestito un punto di raccolta fondi attraverso l’iniziativa della “Pasta del Cuore”, unendo la passione della palla ovale a un concreto messaggio di sostegno verso chi affronta battaglie ben più difficili di quelle sportive.