Rugby: il Perugia vince in Sardegna e conquista il podio

Un blitz esterno a Olbia lancia la squadra verso i vertici

Il campionato di serie B, girone 4, registra un cambio della guardia ai vertici della classifica dopo l’anticipo della quattordicesima giornata. Il Rugby Perugia ha infatti espugnato il difficile terreno di gioco sardo, superando i padroni di casa con il punteggio finale di 26-25. Questo successo esterno coincide con l’esordio vincente di Andrè Bester sulla panchina biancorossa, un debutto caratterizzato da una gestione tattica lucida e da una grande tenuta mentale dei giocatori. Nonostante la pressione e il valore degli avversari, la compagine umbra ha mantenuto l’equilibrio necessario per portare a casa l’intera posta in palio. Il risultato premia la solidità di un progetto tecnico che mira senza mezzi termini ai vertici della categoria nazionale, come riporta il comunicato stampa AS Comunicazione.

La sfida si è accesa immediatamente con una marcatura pesante di Alunni Cardinali, trasformata dalla precisione al piede di Paoletti. Nonostante l’iniziale vantaggio di 0-7, la risposta dei sardi è stata vigorosa, permettendo all’Olbia di ribaltare momentaneamente il punteggio sul 12-7. Tuttavia, la determinazione perugina è emersa poco prima dell’intervallo grazie a Kruger, che ha ristabilito le distanze fissando il parziale della prima frazione sul 14-12. La ripresa ha offerto uno spettacolo di altissimo livello agonistico, con continui sorpassi e controsorpassi. Pozzato ha firmato una meta fondamentale, ma la squadra locale ha risposto con due marcature non trasformate che sembravano aver chiuso i giochi. Nel finale concitato, ancora Alunni Cardinali ha trovato il varco decisivo per la vittoria definitiva.

L’impatto di questo blitz esterno sulla classifica generale è determinante per il prosieguo della stagione. Grazie ai cinque punti incamerati in trasferta, la formazione guidata dal duo Bester-De Angelis balza a quota 56 punti, scavalcando proprio i diretti avversari fermi a 54. Questo balzo in avanti consente ai biancorossi di insediarsi stabilmente al secondo posto, distanziando i rivali in un momento chiave del torneo. Durante la contesa è emerso positivamente anche il valore del nuovo acquisto Ghilardi, schierato in seconda linea. Il giocatore ha mostrato ottime doti fisiche e capacità di inserimento nei meccanismi della mischia, confermando la bontà delle scelte operate dalla dirigenza sul mercato per rinforzare il roster in vista della fase finale.

Al termine della gara, la soddisfazione è stata espressa chiaramente dal Presidente del club, Ruggero Renetti. Il numero uno della società ha rivolto i propri complimenti alla squadra, sottolineando la capacità di gestire i ritmi di un match così equilibrato e spigoloso. Secondo la dirigenza, in campo sono emerse le risposte caratteriali richieste dopo il recente cambio di guida tecnica. La maturità dimostrata dai singoli e dal collettivo è stata indicata come l’elemento imprescindibile per mantenere le posizioni di vertice guadagnate sul campo. Questo successo cementa la fiducia dell’ambiente, dimostrando che il gruppo possiede le risorse necessarie per affrontare con successo le partite decisive per l’accesso ai playoff.

L’attenzione della società si sposta ora immediatamente alla programmazione casalinga. Domenica 22 marzo, alle ore 14:30, lo stadio di Pian di Massiano sarà il teatro della sfida contro i Lions Amaranto. L’obiettivo è dare continuità ai cinque punti ottenuti in Sardegna e consolidare la nuova posizione in classifica davanti al proprio pubblico. La vittoria di Olbia ha riacceso l’entusiasmo dei sostenitori biancorossi, chiamati a raccolta per sostenere la marcia della squadra verso i propri obiettivi stagionali. Il Rugby Perugia si presenta al prossimo appuntamento con le credenziali di una vera protagonista del campionato di serie B.