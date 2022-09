Search for: Search Button

Perugia Calcio, esonerato Castori, in arrivo il tecnico Silvio Baldini

di Elio Clero Bertoldi

Esonerato Fabrizio Castori. La sconfitta nel derby é costata la panchina al tecnico di Sanseverino Marche ed al suo staff. La società sembra abbia contattato Silvio Baldini, 64 anni, ultima esperienza a Palermo, per affidargli la squadra, ferma a 4 punti ed in piena zona retrocessione.

Questo il comunicato del club: “La società comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Fabrizio Castori. A mister Castori, al vice Riccardo Bocchini, al preparatore atletico Carlo Pescosolido, al collaboratore tecnico Tommaso Marolda e al match analyst Marco Castori vanno i più sentiti ringraziamenti per l’impegno, la serietà e la correttezza dimostrati. Rimarrà con il nuovo gruppo di lavoro il preparatore dei portieri Cristiano Lupatelli.” In attesa della nomina del nuovo tecnico, la decisione del licenziamento non coglie di sorpresa, dopo gli scarsi risultati centrati fino ad oggi. Castori può avanzare molte giustificazioni (giocatori arrivati all’ultimo momento; altri infortunati), ma non sembra che sia riuscito, nonostante la sua riconosciuta esperienza, a far digerire alla rosa le sue idee, la sua filosofia calcistica. Alcune frasi di qualche giocatore e, in una circostanza del ds Giannitti (“Castori deve trovare l’abito giusto per questa squadra”) avevano lasciato intuire che la fiducia nel lavoro del tecnico cominciava a vacillare. La sconfitta nel derby e la scarsa lucidità nel gioco dei biancorossi al Liberati, debbono essere stati la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La sosta prevista su é rivelata un altro elemento per permettere al nuovo tecnico di avere un tempo maggiore a disposizione per conoscere i giocatori e farsi conoscere da loro.