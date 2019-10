Festa San Francesco, sindaco Firenze accende la lampada votiva

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, nel corso della celebrazioni di San Francesco, Patrono d’ Italia, ha acceso la lampada votiva che per tutto l’ anno illuminera’ la cripta dove riposano le spoglie del Poverello. “Con questo simbolico gesto esprimiamo l’ amore che tutti gli italiani hanno per Te – ha detto il primo cittadino durante il rito – vigila Francesco sul nostro popolo, veglia sulle sorti dell’ Italia, guarda con benevolenza la nostra Toscana, benedici i lavoratori, dona loro prosperita’ e pace”. Questa tradizione si ripete ogni anno dal 1939, quando papa Pio XII proclamo’ Francesco d’ Assisi patrono d’ Italia. E’ una regione a turno a rappresentare la Nazione: quest’ anno l’ olio e’ stato donato dalla Toscana, nel 2020 tocchera’ alle Marche. L’ olio sta a rappresentare la medicazione delle ferite che guerre e massacri aprono nella societa’ , desiderio di rinascita sociale, politica ed evangelica. La riproduzione della lampada e’ stata donata negli anni alle personalita’ politiche, culturali e civili che si sono recate in pellegrinaggio alla tomba del Santo e che si sono contraddistinte per l’ impegno di pace.Dal 2005, con legge dello Stato, il 4 ottobre e’ riconosciuto come “Giornata della pace, della fraternita’ e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse”.

