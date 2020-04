In secondo luogo, alcuni suggerimenti circa la liturgia domestica. In questo tempo nel quale le celebrazioni con adunanza di popolo non possono essere praticate, oltre al lodevole servizio che le emittenti televisive, come quelle radio, ed anche i social media, stanno dando, nella trasmissione della celebrazione eucaristica e di altri momenti di preghiera o catechesi, non possiamo dimenticare una dimensione particolare della liturgia che è quella familiare, riconoscendo alla famiglia la sua identità di chiesa domestica. Il racconto della Pasqua ebraica in Esodo (12,21-27) ci insegna che la prima trasmissione della fede avviene in famiglia attraverso la celebrazione di un rito, quello pasquale. Questi giorni dunque potrebbero risultare propizi per educare le famiglie ad essere chiesa nella quale ci si raduna per lodare il Signore. Nulla potrà mai sostituire la celebrazione comunitaria dell’eucarestia, fonte e culmine della vita cristiana (cfr. LG 11), altresì nulla può sostituire il focolare domestico quale luogo originario della trasmissione della fede come dell’iniziazione alla preghiera. Per questo i pastori potrebbero impegnarsi in tal senso ad educare e stimolare il popolo di Dio, attraverso una adeguata preparazione delle famiglie grazie anche alla redazione di semplici sussidi, come già l’Ufficio Liturgico Nazionale e varie diocesi o regioni ecclesiastiche stanno facendo da inizio emergenza.