Sicaf Spoleto, il lavaggio dei pannelli fotovoltaici, ecco come fa

SICAF soc.coop. di Spoleto, aggiunge un importante tassello nella vasta gamma di servizio che offre alla sua clientela: la pulizia dei pannelli fotovoltaici,svolgendo un servizio completo e professionale a prezzi concorrenziali.

Il lavaggio approfondito viene svolto presso aziende pubbliche e private, su strutture a terra o capannoni.

Interviene anche sui pannelli solari di ville, condomini e case private.

SICAF effettua pulizia periodica e manutenzione pannelli fotovoltaici non solo in Umbria ma anche in Toscana, Marche e Lazio.

Utilizza solo ACQUA OSMOTICA per la pulizia dei pannelli(intervenendo con acqua propria e/o trattando con apposita attrezzatura quella del Cliente, ove presente) insieme adattrezzature innovative che permettono di ridurre e perfezionare i tempi necessari per il lavaggio completo di un impianto.

Nel corso del tempo infatti sporco, polveri, residui e pulviscolo, derivanti dall’inquinamento atmosferico, possono depositarsi sulla superficie dei pannelli solari riducendone il rendimento: per ripristinare la resa ottimale dei pannelli è necessario procedere con un lavaggio accurato della superficie vetro che riveste le cellule fotovoltaiche.

Tale lavaggio risulta particolarmente efficace se effettuato attraverso l’utilizzo di acqua demineralizza a bassissimo contenuto di solidi disciolti (TDS).

La tecnica dell’ OSMOSI INVERSA permette di ottenere un’acqua perfetta: il procedimento prevede l’utilizzo di una pressione applicata, che trasmette il solvente (ACQUA) attraverso una membrana semipermeabile, ottenendo uno stato secondario leggero, privo di impurità.

L’acqua osmotizzata, priva di Sali, è in grado di ridurrela temperatura delle celle e nel contempo mantenere le superfici dei pannelli costantemente pulite.

Contestualmente il cliente può usufruire oltre alla pulizia anche della manutenzione delle aree in cui sorgono gli impianti fotovoltaici e quindi del taglio dell’erba, delle potature delle siepi, della disinfestazione e della derattizzazione e allontanamento dei volatili.

SICAF si avvale di prodotti certificati e pianifica tutti i suoi servizi personalizzandoli in relazione alle esigenze del singolo cliente: vi aspettiamo http://www.sicafspoleto.it/lavaggio-pannelli-fotovoltaici

SicafSoc Coop

Via dei Metalmeccanici, 17

Spoleto, PG 06049

Telefono: 0743-47313 /Cell. 348-1511707Email info@sicafspoleto.com