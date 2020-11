Tizi e Morbello, M5S contro rincaro Tari e sempre dalla parte dei cittadini

Poche ore fa nel sito www.pdperugia.it, sito dell’apparato comunale del Partito democratico di Perugia, è stato pubblicato un articolo dal titolo “Non aumenti, ma rinvii ed esenzioni per la TARI e nuove politiche in materia di igiene urbana” nel quale si leggeva – nella sua prima versione – che nel Consiglio comunale del 28.09.2020 “maggioranza e Movimento 5 Stelle votarono l’aumento della TARI”, poche ore dopo l’articolo è stato corretto e – nella seconda versione – è sparito il riferimento al Movimento 5 Stelle.

A scanso di equivoci, ci teniamo a rimarcare che il voto del Movimento 5 Stelle è stato fermamente contrario alle tariffe TARI 2020 come risulta per tabulas dal verbale e dal resoconto del Consiglio comunale del 28.09.2020.

Il Movimento 5 Stelle ha chiesto con forza la riduzione delle tariffe TARI per tutti i perugini e, sopra ogni cosa, ha chiesto che le dovute agevolazioni per le imprese che hanno subito danni dalle misure per il contenimento dell’emergenza pandemica non gravassero sugli altri utenti.

Per tali ragioni, non possiamo non rilevare che l’approssimazione con la quale è stata data dal Pd di Perugia (soggetto istituzionale diverso dal Gruppo Pd in Consiglio comunale) una notizia falsa (sebbene corretta qualche ora dopo la pubblicazione) come quella del voto favorevole dei consiglieri M5S alle tariffe TARI 2020 non solo ci lascia basiti, ma rappresenta la classica fake news che rilanciata rischia di diventare virale e, pertanto, da stigmatizzare fermamente.ù

Il M5S è da sempre allineato solo agli interessi dei cittadini unico nostro faro”. Lo hanno dichiarato le consigliere Francesca Tizi e Maria Cristina Morbello del gruppo del M5S al comune di Perugia.