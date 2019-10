Matto Salvini se vinco Umbria Milan può anche perdere

«Il 27 ottobre sono disposto a perdere la sfida Roma-Milan per vincere la sera le elezioni in Umbria», l ha detto Matteo Salvini concludendo con un riferimento al campionato di Serie A di calcio l’incontro elettorale che si è a Castel Ritaldi, in provincia di Perugia.

«Oggi – ha detto sorridendo – è una bella domenica anche per me tifoso milanista, visto che il campionato è fermo di sicuro non perderò».

Poi ha dato vita a un siparietto con una tifosa juventina, invitando scherzosamente il servizio d” ordine ad allontanare la signora dal pubblico.