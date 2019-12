Lega Terni, Nicchi presidente I Commissione e Maggiora nel CAL On. Barbara Saltamartini (commissario Lega Terni): “A nome mio e di tutta la Lega Terni facciamo gli auguri di buon lavoro al consigliere comunale della Lega, Devid Maggiora, eletto nel Consiglio delle autonomie locali e al consigliere regionale Daniele Nicchi, eletto presidente della Prima Commissione Consiliare permanente. La presenza di Devid Maggiora all’interno del CAL, organo di consultazione e di partecipazione ai processi decisionali della Regione Umbria, non fa altro che accrescere la necessaria rappresentanza ternana in ambito regionale e dare sempre più voce al territorio. Allo stesso modo l’elezione di Nicchi a presidente della Prima Commissione garantisce un ruolo di primo piano in un organo di Governo regionale che dovrà occuparsi anche di tematiche fondamentali come bilancio e programmazione delle risorse”.

