Cgil, Cisl e Uil hanno incontrato Claudio Ricci e Rossano Rubicondi

Il nodo delle risorse necessarie a mettere in campo progetti in grado di creare lavoro è stato al centro della discussione con il candidato. I sindacati hanno sottolineato la situazione emergenziale determinata dalla perdita di migliaia di posti di lavoro negli ultimi anni (15mila in 10 anni secondo Bankitalia) e dal decadimento della qualità del lavoro determinato dal dumping contrattuale e dalle gravi distorsioni nel sistema di appalti e subappalti.

“Abbiamo apprezzato lo sforzo di Ricci di stare al merito delle questioni umbre, in una campagna elettorale che finora è stata invece molto poco legata alle necessità del territorio – commentano Cgil, Cisl e Uil -. A lui come agli altri candidati abbiamo ribadito la necessità di un cambio di passo per l’Umbria, di un progetto di sviluppo nuovo che abbia al centro la dignità e la qualità del lavoro, perché le risorse, come ha confermato lo stesso Ricci, ci sono, si tratta di utilizzarle bene e nella giusta direzione, quella del lavoro appunto”.