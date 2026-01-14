“Nel futuro c’è Vitality”: 21 gennaio 2026 evento al Centro Congressi Zordan de L’Aquila

14 Gennaio 2026 Notizia in rilievo
Nel futuro c’è Vitality

Mercoledì 21 gennaio 2026 presso il Centro Congressi Zordan de L’Aquila ed in diretta streaming l’evento “Nel futuro c’è Vitality”

con i risultati e le prospettive future del progetto “Vitality – Ecosistema di Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità per l’Economia Diffusa nell’Italia Centrale” che ha coinvolto le Università di Abruzzo, Marche e Umbria

La giornata sarà l’occasione per esporre un bilancio e le prospettive dei grandi progetti PNRR MUR – Ministero dell’Università e della Ricerca, su ricerca e innovazione

 

***Tutte le redazioni sono invitate a partecipare***

 

È in programma per mercoledì 21 gennaio 2026 nel capoluogo abruzzese de L’Aquila, presso il Centro Congressi “Luigi Zordan” ed in diretta streaming al link https://www.youtube.com/@univaqlive/live

l’evento dal titolo “Nel futuro c’è Vitality”, organizzato dalla Fondazione Vitality, per presentare i risultati del progetto “Vitality – Ecosistema di Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità per l’Economia Diffusa nell’Italia Centrale”, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU e sostenuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito del PNRR, che coinvolge le Università di Abruzzo, Marche e Umbria.

 

L’evento, pensato come momento per presentare i principali risultati raggiunti e le prospettive future legate al post PNRR, costituendo anche un’importante occasione di confronto e networking con tutti gli stakeholder e i partner che hanno contribuito al suo successo, si aprirà alle ore 11.00 con i saluti istituzionali e l’intervento del Prof. Fabio Graziosi, Presidente della Fondazione Vitality e Rettore dell’Università degli Studi de L’Aquila, che illustrerà ai partecipanti “Lo stato del progetto Vitality”, mentre alle ore 12.00 è in programma la relazione di Diego Artuso – Director PwC che verterà sul tema “Impatto della ricerca prodotta dall’ecosistema hub & spoke con i fondi Vitality” e, per concludere la sessione mattutina, alle ore 12.30 è previsto il contributo di Fabrizio Cobis, dirigente MUR – Ministero dell’Università e della Ricerca, dal titolo “Bilancio e prospettive dei grandi progetti PNRR MUR su Ricerca e Innovazione”.

La sessione pomeridiana dell’evento, che avrà inizio alle ore 14.50, sarà invece incentrata sulla presentazione dell’attività degli Spoke Vitality, dopo l’introduzione a cura di Andrea De Marcellis, coordinatore Comitato tecnico scientifico e referente dell’attività di ricerca per l’Ecosistema Vitality; alla sessione pomeridiana interverranno i rappresentanti delle Università coinvolte nel progetto: Università degli Studi dell’Aquila, Gran Sasso Science Institute, Università degli Studi di Teramo, Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Università Politecnica delle Marche, Università degli Studi di Camerino, Università degli Studi di Macerata, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e Università degli Studi di Perugia.

 

Cos’è “Vitality – Ecosistema dell’Innovazione”

Vitality – Ecosistema dell’Innovazione che opera sotto l’egida dell’omonima Fondazione – è un progetto finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU e sostenuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito del PNRR (Missione 4, Componente 2, Investimento 1.5) e prevede la partecipazione di Università, enti pubblici e privati provenienti principalmente dalle regioni AbruzzoMarche e Umbria – costituenti l’hub territoriale HAMU – accomunate da una serie di caratteristiche socio-economiche, urbane e territoriali come la bassa densità di popolazione, il significativo patrimonio di valore storico-culturale, ambientale e paesaggistico, un settore produttivo formato in prevalenza da piccole e medie imprese.

L’obiettivo principale dell’Ecosistema Vitality è la creazione di una sinergia tra il sistema della ricerca e quello produttivo attraverso la valorizzazione dei risultati della ricerca, l’agevolazione del trasferimento tecnologico e l’accelerazione della trasformazione digitale dei processi produttivi delle imprese in un’ottica di sostenibilità economica e ambientale e di impatto sociale sul territorio, grazie alla collaborazione tra il sistema della ricerca, il sistema produttivo e le istituzioni territoriali di riferimento.

L’Ecosistema Vitality è organizzato secondo un modello di struttura di tipo Hub & Spoke. Gli Spoke, che svolgono attività di ricerca su tematiche specifiche in coerenza con le vocazioni industriali del territorio di riferimento, sono così distribuiti: 4 spoke nella Regione Abruzzo (Università degli Studi dell’Aquila, Gran Sasso Science Institute, Università degli Studi di Teramo, Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti – Pescara); 4 spoke nella Regione Marche (Università Politecnica delle Marche, Università degli Studi di Camerino, Università degli Studi di Macerata, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo); 2 spoke nella Regione Umbria (entrambi coordinati dall’Università degli Studi di Perugia). All’attività degli Spoke si affianca quella dei soggetti affiliati pubblici e privati.

 

Per maggiori informazioni

www.fondazionevitality.it

 

Michela Federici

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