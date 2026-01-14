Mercoledì 21 gennaio 2026 presso il Centro Congressi Zordan de L’Aquila ed in diretta streaming l’evento “Nel futuro c’è Vitality”

con i risultati e le prospettive future del progetto “Vitality – Ecosistema di Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità per l’Economia Diffusa nell’Italia Centrale” che ha coinvolto le Università di Abruzzo, Marche e Umbria

La giornata sarà l’occasione per esporre un bilancio e le prospettive dei grandi progetti PNRR MUR – Ministero dell’Università e della Ricerca, su ricerca e innovazione

***Tutte le redazioni sono invitate a partecipare***

È in programma per mercoledì 21 gennaio 2026 nel capoluogo abruzzese de L’Aquila, presso il Centro Congressi “Luigi Zordan” ed in diretta streaming al link https://www.youtube.com/@univaqlive/live

l’evento dal titolo “Nel futuro c’è Vitality”, organizzato dalla Fondazione Vitality, per presentare i risultati del progetto “Vitality – Ecosistema di Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità per l’Economia Diffusa nell’Italia Centrale”, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU e sostenuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito del PNRR, che coinvolge le Università di Abruzzo, Marche e Umbria.

L’evento, pensato come momento per presentare i principali risultati raggiunti e le prospettive future legate al post PNRR, costituendo anche un’importante occasione di confronto e networking con tutti gli stakeholder e i partner che hanno contribuito al suo successo, si aprirà alle ore 11.00 con i saluti istituzionali e l’intervento del Prof. Fabio Graziosi, Presidente della Fondazione Vitality e Rettore dell’Università degli Studi de L’Aquila, che illustrerà ai partecipanti “Lo stato del progetto Vitality”, mentre alle ore 12.00 è in programma la relazione di Diego Artuso – Director PwC che verterà sul tema “Impatto della ricerca prodotta dall’ecosistema hub & spoke con i fondi Vitality” e, per concludere la sessione mattutina, alle ore 12.30 è previsto il contributo di Fabrizio Cobis, dirigente MUR – Ministero dell’Università e della Ricerca, dal titolo “Bilancio e prospettive dei grandi progetti PNRR MUR su Ricerca e Innovazione”.

La sessione pomeridiana dell’evento, che avrà inizio alle ore 14.50, sarà invece incentrata sulla presentazione dell’attività degli Spoke Vitality, dopo l’introduzione a cura di Andrea De Marcellis, coordinatore Comitato tecnico scientifico e referente dell’attività di ricerca per l’Ecosistema Vitality; alla sessione pomeridiana interverranno i rappresentanti delle Università coinvolte nel progetto: Università degli Studi dell’Aquila, Gran Sasso Science Institute, Università degli Studi di Teramo, Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Università Politecnica delle Marche, Università degli Studi di Camerino, Università degli Studi di Macerata, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e Università degli Studi di Perugia.

Cos’è “Vitality – Ecosistema dell’Innovazione”

Vitality – Ecosistema dell’Innovazione che opera sotto l’egida dell’omonima Fondazione – è un progetto finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU e sostenuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito del PNRR (Missione 4, Componente 2, Investimento 1.5) e prevede la partecipazione di Università, enti pubblici e privati provenienti principalmente dalle regioni Abruzzo, Marche e Umbria – costituenti l’hub territoriale HAMU – accomunate da una serie di caratteristiche socio-economiche, urbane e territoriali come la bassa densità di popolazione, il significativo patrimonio di valore storico-culturale, ambientale e paesaggistico, un settore produttivo formato in prevalenza da piccole e medie imprese.

L’obiettivo principale dell’Ecosistema Vitality è la creazione di una sinergia tra il sistema della ricerca e quello produttivo attraverso la valorizzazione dei risultati della ricerca, l’agevolazione del trasferimento tecnologico e l’accelerazione della trasformazione digitale dei processi produttivi delle imprese in un’ottica di sostenibilità economica e ambientale e di impatto sociale sul territorio, grazie alla collaborazione tra il sistema della ricerca, il sistema produttivo e le istituzioni territoriali di riferimento.

L’Ecosistema Vitality è organizzato secondo un modello di struttura di tipo Hub & Spoke. Gli Spoke, che svolgono attività di ricerca su tematiche specifiche in coerenza con le vocazioni industriali del territorio di riferimento, sono così distribuiti: 4 spoke nella Regione Abruzzo (Università degli Studi dell’Aquila, Gran Sasso Science Institute, Università degli Studi di Teramo, Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti – Pescara); 4 spoke nella Regione Marche (Università Politecnica delle Marche, Università degli Studi di Camerino, Università degli Studi di Macerata, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo); 2 spoke nella Regione Umbria (entrambi coordinati dall’Università degli Studi di Perugia). All’attività degli Spoke si affianca quella dei soggetti affiliati pubblici e privati.

Per maggiori informazioni

www.fondazionevitality.it

Michela Federici