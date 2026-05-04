Unicredit un sostegno culturale che rafforza Umbria Jazz 2026

Nel cuore di Perugia cresce l’impegno verso i giovani musicisti

Perugia, 4 maggio 2026 – UniCredit rinnova il proprio sostegno culturale a Umbria Jazz per l’edizione 2026, confermandosi partner stabile di uno dei festival più riconosciuti a livello internazionale. La banca rafforza così una collaborazione che negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più strategico, soprattutto sul fronte della formazione dei giovani talenti. Il contributo dell’istituto si concentra nuovamente sulle Berklee at Umbria Jazz Clinics, il programma didattico che ogni estate porta a Perugia studenti da tutto il mondo. Le attività, in calendario dal 30 giugno al 12 luglio 2026, rappresentano uno dei pilastri educativi della manifestazione, un luogo in cui la musica diventa strumento di crescita personale e professionale.

UniCredit sottolinea come il sostegno a Umbria Jazz non sia solo una scelta culturale, ma un investimento nelle comunità in cui opera. La banca considera la musica un linguaggio capace di generare dialogo, inclusione e sviluppo, e vede nelle Clinics un laboratorio in cui i giovani possono affinare competenze e costruire percorsi futuri. Nelle parole dei vertici dell’istituto emerge una visione che lega cultura e responsabilità sociale: accompagnare i giovani significa contribuire alla vitalità dei territori e alla crescita collettiva. Il parallelismo con il jazz — fatto di ascolto, libertà e studio — diventa così una metafora del percorso formativo che UniCredit intende sostenere.

La partnership tra Umbria Jazz e il Berklee College of Music di Boston, attiva da oltre quarant’anni, è considerata una delle esperienze formative più rilevanti nel panorama internazionale. Ogni anno più di 200 studenti provenienti da diversi continenti raggiungono Perugia per seguire lezioni, seminari e attività d’ensemble guidati da docenti statunitensi del prestigioso college. Il programma offre un’opportunità unica: al termine delle Clinics, gli ensemble selezionati dai docenti si esibiscono nel cartellone ufficiale del festival, mentre i talenti più promettenti possono accedere a percorsi di master presso Berklee. Un passaggio che per molti rappresenta l’inizio di una carriera professionale.

Nell’ambito della sponsorship, UniCredit finanzia il percorso di tre giovani selezionati, sostenendoli nella loro esperienza formativa internazionale. La banca copre parte delle spese necessarie per accedere a un contesto di eccellenza come Berklee, offrendo un supporto concreto a chi dimostra talento e determinazione.

Questo impegno riflette la volontà dell’istituto di investire nelle nuove generazioni, valorizzando la creatività come leva di sviluppo individuale e collettivo. La musica diventa così un ponte tra formazione, opportunità e crescita sociale.