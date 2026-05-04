Scudetto Sir Susa Scai Perugia guida sfida decisiva contro la Lube

I bianconeri cercano il titolo nella bolgia di Perugia mercoledì

La Sir Susa Scai si prepara ad affrontare Gara 3 della finale scudetto con il vantaggio di due successi a zero nella serie contro la Lube Civitanova. Dopo la vittoria ottenuta nelle Marche, il gruppo guidato da coach Lorenzetti mantiene un profilo estremamente basso nonostante la possibilità concreta di chiudere i conti davanti al proprio pubblico.

Match point tricolore al PalaBarton

La concentrazione resta il pilastro fondamentale per i Block Devils, chiamati a gestire la pressione di una sfida che potrebbe assegnare il titolo nazionale. Lo staff tecnico ha programmato sedute mirate per affinare i meccanismi tattici, consapevoli che gli avversari hanno già dimostrato in passato di saper ribaltare situazioni di svantaggio critiche. La gara di mercoledì 6 maggio alle 20:30 rappresenta lo spartiacque definitivo della stagione.

La forza del gruppo e il record di Ben Tara

Uno dei protagonisti assoluti di questa fase finale è l’opposto Wassim Ben Tara, autore di una prestazione maiuscola nell’ultimo scontro diretto. Con 23 punti complessivi, l’attaccante ha trascinato i compagni nei momenti di massima difficoltà, specialmente durante un primo set iniziato in salita. L’analisi del giocatore evidenzia come la tenuta mentale sia stata superiore alle lacune tecniche iniziali. Perugia ha saputo ricostruire il proprio gioco partendo da una fase di muro-difesa impeccabile, neutralizzando gli attacchi avversari nel momento del bisogno. Per il prossimo incontro l’obiettivo dichiarato è l’incremento dell’efficacia al servizio, fondamentale che potrebbe risultare determinante per scardinare la ricezione dei marchigiani.

Il ritorno emozionante di Agustin Loser

La serata dell’Eurosuole Forum ha segnato anche il rientro agonistico del centrale argentino Agustin Loser, lontano dai campi dallo scorso febbraio per un infortunio al ginocchio. Il suo ingresso, seppur graduale, ha fornito una spinta emotiva enorme alla squadra di Perugia. L’ace messo a segno nella fase cruciale del terzo parziale ha dimostrato come il lavoro di riabilitazione sia stato completato con successo. Loser ha espresso profonda gratitudine verso lo staff medico, sottolineando l’importanza di restare focalizzati solo sulla qualità del gioco espresso senza farsi distrarre dal peso del risultato parziale. La sua presenza garantisce a Lorenzetti un’opzione tattica fondamentale al centro della rete.

Le valutazioni tattiche di coach Lorenzetti

L’allenatore bianconero ha elogiato lo spirito di sacrificio dei suoi ragazzi, definendo l’ultima vittoria come una prova di cuore. Nonostante alcune distrazioni iniziali, la squadra ha mostrato una maturità tattica notevole, cambiando mentalità proprio nei frangenti decisivi del secondo set. Lorenzetti ha voluto sottolineare l’apporto di Dzavoronok, definendolo un elemento essenziale per l’equilibrio del sestetto e capace di fornire l’ossigeno necessario nei momenti di stanca. Il mantra per l’immediato futuro è chiaro: riposo, profilo basso ed emozioni azzerate. La gestione del ritmo di gioco sarà la chiave per contrastare l’aggressività della Lube, che arriverà in Umbria con l’intento di riaprire la serie.

Programma di preparazione verso il titolo

In vista della sfida di mercoledì, la tabella di marcia prevede ritmi serrati. Nella giornata di domani il collettivo affronterà una doppia seduta di lavoro: la mattinata sarà dedicata al potenziamento fisico in sala pesi e alla tecnica individuale, mentre nel pomeriggio è previsto l’allenamento congiunto sul taraflex. Il giorno della partita sarà caratterizzato dall’analisi video per studiare le ultime contromisure tattiche, seguita da una rifinitura leggera. L’ambiente perugino è pronto a sostenere la squadra in quella che viene considerata la notte più importante dell’anno, cercando di trasformare l’entusiasmo del pubblico in energia agonistica pura per conquistare lo scudetto.

Scudetto Perugia, Finale Superlega, Sir Susa Scai, Lube Civitanova, Volley maschile #ScudettoPerugia, #FinaleSuperlega, #SirSusaScai, #LubeCivitanova, #Volleymaschile