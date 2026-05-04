Umbria report Ocse guida la crescita e lo sviluppo regionale

Presentazione a Perugia del piano per la competitività umbra

L’Umbria si prepara a definire le proprie traiettorie di sviluppo economico attraverso l’analisi dei massimi esperti internazionali. Giovedì 7 maggio alle ore 9, presso il prestigioso Salone d’Onore di Palazzo Donini a Perugia, verrà illustrato ufficialmente il nuovo documento strategico redatto dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. L’evento rappresenta uno spartiacque fondamentale per la programmazione territoriale, focalizzandosi sul miglioramento dell’attrattività e sul sostegno ai processi di crescita strutturale.

Analisi delle dinamiche territoriali umbre

Il rapporto Ocse analizza con estremo rigore le attuali dinamiche territoriali, individuando i punti di forza e le criticità del sistema regionale. L’obiettivo primario dell’incontro è delineare strategie mirate per incrementare la competitività del territorio, favorendo una crescita economica che sia non solo solida ma anche sostenibile nel lungo periodo. Attraverso una governance multi-livello, l’Umbria mira a posizionarsi con maggiore forza nel panorama globale, recependo le raccomandazioni tecniche per ottimizzare le proprie risorse interne e attirare nuovi flussi finanziari e professionali.

Esperti internazionali al Palazzo Donini

La presentazione entrerà nel vivo con il contributo dei curatori del rapporto, figure di rilievo nel panorama delle politiche di sviluppo. Saranno presenti Claire Charbit, esperta in attrattività regionale, e Sabrina Lucatelli, vicepresidente del gruppo di lavoro Ocse sullo sviluppo rurale. Insieme al policy analyst Giovanni Pagano, forniranno una visione analitica sui meccanismi necessari per rafforzare la resilienza dell’area. La moderazione sarà affidata a Claudio Sebastiani, responsabile della sede Ansa locale, garantendo un ritmo serrato al confronto tecnico.

Politiche di coesione e visione europea

Un passaggio cruciale sarà dedicato all’integrazione delle strategie locali con i quadri normativi e finanziari dell’Unione Europea. Andrea Floria, programme manager della Commissione Europea, illustrerà come le raccomandazioni contenute nel documento Ocse si inseriscano perfettamente nelle politiche di coesione comunitarie. Questo raccordo tra dimensione locale e internazionale è essenziale per garantire che i progetti regionali possano beneficiare pienamente dei fondi e dei programmi di supporto europei, orientando l’agenda politica verso standard di innovazione elevati.

Innovazione e nuove direzioni strategiche

Le conclusioni della giornata saranno affidate alla Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, che traccerà la linea operativa per i prossimi mesi. Il report si configura come un fondamentale strumento di analisi strategica, indispensabile per chi è chiamato a guidare le istituzioni verso traguardi di maggiore efficienza. La capacità di adattarsi ai cambiamenti del mercato globale e di rispondere con prontezza alle sfide della transizione economica permetterà alla regione di consolidare il proprio ruolo di polo innovativo nel cuore dell’Italia centrale.