Previsioni meteo, temperature in risalita, ma tempo instabile, qualche rovescio

Temperature in ascesa, ma sarà nuvoloso e, a tratti, caratterizzato anche da rovesci. Queste sono le previsioni meteorologiche che sembrano profilarsi per il prossimo fine settimana in Umbria. Al Nord peggiora al Nordovest con piogge e nevicate sulle Alpi dai 2000. Al Sud a tratti instabile su Campania, Molise e alta Puglia con isolati piovaschi, parzialmente nuvoloso altrove. Temperature in aumento, massime tra 18 e 21.

Domenica, per esempio, in Umbria e al Centro sarà irregolarmente nuvoloso con locali rovesci, più diffusi nelle ore centrali della giornata e a ridosso dei rilievi. Temperature stabili, massime tra 18 e 20.

Al Sud tempo generalmente soleggiato salvo occasionale variabilità diurna in Appennino associata a locali rovesci. Temperature in aumento, massime tra 19 e 23. Al Nord iniziali condizioni di maltempo con piogge diffuse e nevicate sulle zone alpine dai 1800-2000m. Migliora in giornata a iniziare dalle pianure.