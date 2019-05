Previsioni del tempo, alta pressione al Centro, temperature in aumento

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni. MARTEDI” 7 MAGGIO Al Nord bel tempo in giornata con innocue velature, tra sera e notte peggiora al Nordovest con deboli piogge e nevicate sulle Alpi dai 1800m. Temperature in rialzo, massime tra 16 e 21. Al Centro alta pressione e bel tempo prevalente con qualche innocua velatura in transito in giornata. Temperature in lieve aumento, massime tra 16 e 18. Al Sud residua variabilità su Puglia, Appennino e basso Tirreno ma senza fenomeni e in assorbimento in giornata. Bel tempo altrove.

Temperature in lieve rialzo, massime tra 15 e 18. MERCOLEDI” 8 MAGGIO Al Nord brutto fin dal mattino al Nordovest con piogge e nevicate sulle Alpi dai 1700m, nubi e fenomeni entro il pomeriggio anche altrove. Temperature in calo, massime tra 13 e 18. Al Centro nubi in arrivo tra Toscana, Umbria e Marche ma con fenomeni sporadici, in prevalenza soleggiato altrove.

Temperature stabili, massime tra 16 e 19. Al Sud tempo stabile e in prevalenza soleggiato seppur con il transito di nubi medio alte stratificate, a tratti anche compatte. Temperature in ulteriore rialzo, massime tra 17 e 21. GIOVEDI” 9 MAGGIO Al Nord ancora instabile al Nordest e sull” Emilia Romagna con piogge e nevicate sulle Alpi dai 1500m in assorbimento serale.

Buono altrove. Temperature in rialzo, massime tra 17 e 22. Al Centro instabile su Toscana, Umbria e Marche con piogge e locali temporali in trasferimento verso Lazio e Abruzzo. Temperature stabili, massime tra 16 e 21. Al Sud nubi e qualche pioggia in arrivo tra pomeriggio e sera su Molise, Campania interna e Nord Puglia, bel tempo prevalente altrove. Temperature in rialzo, massime tra 18 e 23.