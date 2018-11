Meteo, maltempo infinito, nuova perturbazione già in atto, ecco cosa accadrà Stiamo vivendo una fase di maltempo interminabile. Un vortice di bassa pressione attualmente nei pressi della Sardegna, continua ad inviare fronti perturbati verso l’Italia i quali viaggiano in seno ad intense correnti da Scirocco. Una configurazione generale tipica della nostra stagione autunnale che non promette ovviamente nulla di buono. Cerchiamo di capire il tempo delle prossime ore.

Partendo dal nord la situazione si manterrà grigia, uggiosa, di stampo puramente autunnale con piogge sparse anche moderate o consistenti su bassa Lombardia, Emilia Occidentale e verso sera anche su Liguria di ponente e sui settori di nord est, specie sul Friuli.

Al centro invece, sotto stretta osservazione, saranno ancora una volta le aree tirreniche in particolare il sud del Lazio e il nord della Campania dove si rischia anche qualche nubifragio. Piogge meno importanti invece altrove. Al sud le aree maggiormente a rischio di piogge forti saranno in serata le zone occidentali della Sicilia mentre sul restante meridione avremo una moderata instabilità ma con fenomeni poco importanti.

Temperature: poche novità dal punto di vista termico in quanto i venti miti di Scirocco continueranno a mantenere il clima ancora assai mite per il periodo specialmente al centro sud. (Fonte: ilmeteo.it)