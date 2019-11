Cielo molto nuvoloso sull’Umbria, piogge sparse anche rovesci e temporali

Il transito di una saccatura annessa a una perturbazione atlantica determina correnti decise e umide dai quadranti meridionali, apportando precipitazioni diffuse sul territorio italiano e fenomeni temporaleschi anche intensi soprattutto al centro nord. Lo rende noto l’ Aeronautica riferendo nel dettaglio le previsioni meteo di oggi.

Sfondo foto creata da topntp26 – it.freepik.com

Al nord: – cielo molto nuvoloso o coperto e precipitazioni diffuse su tutte le regioni sotto forma di rovesci e temporali, molto intensi e con piogge abbondanti e persistenti su Liguria e Lombardia nella prima meta’ della giornata, su Trentino e Veneto dal primo pomeriggio e sul Friuli-Venezia Giulia soprattutto in serata; dal pomeriggio miglioramento atteso su Valle d’ aosta e Piemonte, in estensione in serata su Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna.

Centro e Sardegna: – cielo molto nuvoloso su Sardegna, Toscana, Lazio e Umbria, con piogge sparse anche sotto forma di rovesci e temporali, localmente intensi e con precipitazioni abbondanti specie su Sardegna occidentale, alta Toscana e Lazio centro-meridionale; atteso miglioramento in serata sulla Toscana e Sardegna.

Cielo irregolarmente nuvoloso su Marche e Abruzzo, con precipitazioni deboli o moderate sui rilievi, zone interne; possibili sconfinamenti sulle coste sul confine tra le due regioni al primo mattino e in serata. Sud e Sicilia: – cielo molto nuvoloso e precipitazioni diffuse tra Campania, Molise, Puglia settentrionale e basso Salento, in estensione a Murge e Basilicata nel pomeriggio e in Calabria e Sicilia in serata.

Temperature: – minime in generale aumento, specie al nord-est, stazionarie su Piemonte e Valle d’ Aosta; – massime in aumento sui settori ionici e al centro nord, deciso su Emilia-Romagna e coste adriatiche settentrionali; in lieve calo in Sardegna; senza variazioni di rilievo sulle restanti zone.

Venti: – orientali deboli fino a moderati al nord, con rinforzi marcati nelle aree temporalesche; tendenza a ruotare da ovest nella seconda meta’ della giornata; – moderati meridionali sulle altre regioni fino a forti localmente sulle coste liguri, tirreniche e dell’ alto adriatico e sulle aree temporalesche.

Mari: – da agitati a molto agitati il mar Ligure, mar di Corsica, mare e canale di Sardegna; – da molto mossi ad agitati il Tirreno, l’ Adriatico centro-meridionale e lo Ionio; – molto mossi i restanti mari.