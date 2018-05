Allerta meteo, piogge e temporali ovunque per tutta la settimana PERUGIA – La vasta area depressionaria, che da alcuni giorni insiste sull’Italia, porterà altre piogge e altri temporali sulle regioni settentrionali, specie su Lombardia e Piemonte.

Lo riferisce il Dipartimento nazionale della Protezione civile che, sulla base delle previsioni disponibili, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dalla serata di oggi precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni in atto, e’ stata valutata per la giornata di domani allerta gialla su gran parte dei territori di Piemonte, Lombardia e Toscana, sull’Umbria, sui bacini di Aniene, Liri, Medio Tevere e sull’Appennino di Rieti nel Lazio, sull’Abruzzo, su gran parte del Molise e della Basilicata, sull’area centrale Bradanica, sul Basso Ofanto e sul sub-Appennino Dauno in Puglia, su tutto il territorio della Sardegna.

Permane inoltre l’allerta gialla per rischio idrogeologico localizzato sul Veneto, bacino dell’ Alto Piave, a causa della frana della Busa del Cristo, nel comune di Perarolo di Cadore (Belluno), sulla quale e’ in corso un continuo e attento monitoraggio.

