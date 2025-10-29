UmbriaEnsemble celebra la terza edizione di Onora il Padre

Rassegna tra musica e spiritualità, ispirata alle Stelle e al Cantico

L’apertura della terza edizione della rassegna d’arte e cultura “Onora il Padre”, ideata da UmbriaEnsemble, si inaugura venerdì 31 ottobre alle ore 21 nella maestosa Basilica di San Pietro, ispirandosi al tema luminoso del Cantico delle Creature per celebrare l’ottavo centenario francescano. L’iniziativa, sostenuta da Fondazione Perugia, Università degli Studi di Perugia e Casa Monteripido, si propone come un viaggio artistico e spirituale, dove la bellezza diventa protagonista e messaggio universale. Il concerto sinfonico inaugurale, affidato all’Orchestra delle Cento Città (ICO Lazio), propone pagine scelte di Hoffmeister, Respighi ed Elgar, con solisti d’eccezione come Luca Ranieri e Maria Cecilia Berioli. La serata apre una serie di appuntamenti che proseguiranno l’8 e il 15 novembre nella Biblioteca Monteripido, con i Quartetti UmbriaEnsemble e Viotti impegnati in repertori di Mozart, Ravel, Viotti e Mercadante.

La rassegna di quest’anno si colora di profondi significati. Nel tempo in cui Francesco d’Assisi scriveva il Cantico delle Creature, nasceva una visione capace di ribaltare la durezza del mondo con lo stupore e la gratitudine verso la bellezza e la luce. Le stelle, scelte come filo conduttore di questa edizione, sono simbolo di sogno e ispirazione per l’umanità intera, custodi silenziose dei desideri di ogni epoca.

“Onora il Padre” si rivolge non soltanto agli appassionati di musica, ma a tutti coloro che cercano un tempo di raccoglimento, riflessione e incanto, riscoprendo attraverso l’arte il messaggio eterno di pace e comunione di Francesco. Le musiche, le voci e le storie che attraverseranno gli spazi di Perugia sono invito a lasciarsi trasportare dalla luce delle stelle e dalla bellezza che unisce e rinnova.

L’ingresso è libero | https://www.umbriaensemble.it/