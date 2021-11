Olio a fumetti, debutta il Live drawing nei frantoi

Al via, in Umbria, da sabato 6 novembre “Olio a fumetti – Live drawing nei frantoi”

Nuovo Spin-off di Frantoi Aperti nato dalla collaborazione tra produzione olearia e industria del fumetto

Fino al 28 novembre nel quadro della XXIV edizione di Frantoi Aperti

Nel quadro della storica manifestazione di Frantoi Aperti in Umbria, in programma fino al 28 novembre, avrà inizio sabato 6 novembre lo spin-off “Olio a fumetti – Live drawing nei frantoi”.

L’originale iniziativa, novità dirompente della XXIV edizione di Frantoi Aperti in Umbria, nata dalla collaborazione tra le realtà più creative della produzione olearia e l’industria del fumetto, trasformerà i frantoi, luoghi produttivi per eccellenza, in veri e propri laboratori culturali in cui saranno organizzati eventi di approfondimento imperniati sul linguaggio del fumetto e verranno proposte mostre di tavole e vignette a fumetti incentrate sul rapporto “storico” tra l’olio e l’Umbria a cura della “Biblioteca delle Nuvole”.

Frutto della sinergia con realtà editoriali, biblioteche, collettivi di artisti, musicisti e grafici, lo spin-off “Olio a fumetti” prevede, per tutti i sabati di novembre, la presenza di un artista del fumetto, che, nei frantoi aderenti alla manifestazione, si esibirà dalle ore 11 alle ore 20 in un “live drawing” (disegno dal vivo).

Protagonista del primo evento, in programma sabato 6 novembre presso il Frantoio Cum Gratia di Marsciano (Pg), sarà l’artista Sudario Brando, creatore dell’eclettica rivista a fumetti “FGIUS” e collaboratore di “Alias”, inserto a fumetti del quotidiano “Il Manifesto”. Durante tutta la giornata sarà visitabile dentro il frantoio la mostra sul tema “Umbria – Olio & Fumetti”, caratterizzata da illustrazioni e vignette sul rapporto che unisce da sempre la regione, all’olio.

Il calendario dei successivi appuntamenti sarà articolato come segue: sabato 13 novembre al Frantoio CM di Magione (Pg) in compagnia dell’artista Mattia Ammirati (Tecnica ad Olio), sabato 20 novembre nel Frantoio Clarici di Foligno (Pg) con l’artista Mister Bad (Marco Bargagna) e infine sabato 27 novembre al Frantoio Ricci di Montecchio (Pg) con la partecipazione dell’artista Filippo “Pepo” Paparelli (https://www.frantoiaperti.net/olio-a-fumetti/).

Ciascun evento sarà accompagnato dall’aperitivo a base di olio e.v.o. in frantoio e DJ set, in programma presso i frantoi aderenti dalle ore 17 e non mancheranno occasioni di gioco e di approfondimento formativo per i più piccoli grazie all’iniziativa “Olio a fumetti KIDS”, laboratori di educazione incentrati sull’apprendimento dell’assaggio dell’olio accostata all’arte del fumetto (https://www.frantoiaperti.net/olio-a-fumetti-kids/).

Per concludere il percorso, nel mese di gennaio 2022, in concomitanza con l’”Anteprima Olio Dop Umbria”, verrà allestita la mostra con le opere degli artisti nate nei frantoi e si premierà l’illustrazione più rappresentativa dell’olio umbro, destinata ad essere adottata dallo spin-off culturale “Olio a Fumetti” fino all’anno successivo.

Frantoi Aperti 2021 è un evento organizzato dall’Associazione Strada dell’olio e.v.o. Dop Umbria, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, in collaborazione con la Regione Umbria e con tutti gli attori del comparto olivicolo umbro, a partire da Promocamera dell’Umbria, il Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria – 3A-PTA, il Coordinamento delle Strade dei Vini e dell’Olio dell’Umbria, CIA Umbria, Coldiretti Umbria, Confagricoltura Umbria, la Camera di Commercio dell’Umbria e il Consorzio di Tutela Olio e.v.o. Dop Umbria. Si ringraziano per il supporto Coop Centro Italia, Bcc dei Sibillini, Mori Tem, No profit factory e per l’organizzazione e la comunicazione ADD Comunicazione ed eventi.

Note biografiche degli artisti partecipanti

Mattia Ammirati nasce ad Oliveto Citra (SA) , il 29/2/1988. Laureato con lode in pittura all’accademia “Pietro Vannucci” di Perugia. Si occupa di Arti visive, spaziando dall’illustrazione al Visual design passando per animazione e fumetto. Ha pubblicato per TruMoon e Round Robin Editrice. Realizza tramite crowdfunding “Barking Dogs & Tony Bones”, un progetto corale sul Blues insieme ad altri tredici autori.

Filippo Paparelli, in arte Peppo, classe 1992. Nato a Umbertide e cresciuto ad Assisi, alimenta sin dalla tenera età una forte passione per il disegno e in seguito il fumetto. Dal 2014 collabora col collettivo artistico Becoming X – Art + Sound.

Ha all’attivo un fumetto, Mafia vs. Alieni (PlaySeven ed.), e un libro illustrato di Pinocchio edito dalla BIMBOGIALLO edizioni. Per la rivista ROAR! (Vitercomix edizioni) realizza il poster celebrativo dei 90 di Mickey Mouse; sempre per Vitercomix edizioni realizza il portfolio di stampe “Dog Power”. Sui testi di Walter Leoni realizza la storia “Elementare Wilson” pubblicata all’interno della rivista Pangolino, autoproduzione premiata come “Miglior Covid Project” al Treviso Comic Book Festival. Nel 2021 collabora alla realizzazione dell’agenda Smemopravda con la storia a fumetti “Inside the Left” su testi di Walter Leoni.

Marco Bargagna, in arte “Mister Bad”, nel corso degli anni ha pubblicato i suoi lavori su numerose riviste come Linus, il manifesto, Cuore. Collabora alla realizzazione di illustrazioni per copertine di riverse realtà editoriali del panorama nazionale, ma anche locandine per manifestazioni e poster cinematografici di livello internazionale. Pubblica sia da indipendente, quattro libri a fumetti interamente curati da lui, e collabora con illustrazioni per libri dei maggiori editori nazionali.

Per maggiori informazioni su "Olio a fumetti" e Frantoi Aperti

info@stradaoliodopumbria.it – https://www.frantoiaperti.net/olio-a-fumetti/

Segui l’evento su:

Facebook: @olioafumetti @stradaoliodopumbria @bibliotecadellenuvole @bottegapirata

IG: @Olioafumetti

#olioafumetti #Frantoiaperti2021

