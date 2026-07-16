FlixBus espande le linee estive per viaggiare in area Umbria

Nuovi collegamenti diretti per la stagione estiva da Perugia

Perugia, 16 luglio 2026 – L’operatore globale della mobilità FlixBus ha dato ufficialmente il via alla programmazione estiva potenziando in maniera significativa la propria offerta sul territorio della regione Umbria, come riporta il comunicato dell’Ufficio Stampa FlixBus Italia. La società ha introdotto importanti novità che prevedono sia l’avvio di corse inedite dirette verso il resto della penisola, sia l’incremento delle frequenze di viaggio giornaliere dai territori provinciali di Perugia e di Terni. Questa pianificazione strategica per la stagione calda risponde alla necessità di favorire gli spostamenti dei cittadini residenti e, al contempo, mira a incrementare l’afflusso di visitatori per dare risalto alle bellezze paesaggistiche e storiche delle località umbre.

Per la città di Perugia sono previsti consistenti sviluppi legati soprattutto alle località balneari della Riviera Romagnola. Oltre ai viaggi già attivi verso la città di Rimini, l’operatore introduce corse giornaliere destinate a Riccione, Cesenatico, Cattolica e Milano Marittima. Nei giorni feriali e festivi, a eccezione del martedì e del mercoledì, i viaggiatori potranno usufruire anche di una corsa quotidiana per raggiungere Cervia e Igea Marina, oltre al noto parco divertimenti di Mirabilandia.

La crescita della rete perugina si estende inoltre in direzione delle Marche e della Toscana. Vengono infatti inaugurati i primi collegamenti diretti con i centri storici di Urbino e di Ascoli Piceno. Contemporaneamente, si registra un aumento dei viaggi giornalieri verso le mete marchigiane di Ancona, Civitanova Marche, Porto D’Ascoli e Porto San Giorgio. Sul fronte toscano debuttano i primi tragitti per Arezzo, ai quali si affiancano corse aggiuntive destinate a Firenze. Infine, per agevolare le tratte a lungo raggio, l’azienda ha potenziato i collegamenti quotidiani con grandi città come Roma, Milano, Bologna e con gli scali aeroportuali di Roma Fiumicino e Roma Ciampino.

Il piano di potenziamento della stagione estiva non si limita al solo capoluogo ma coinvolge in maniera capillare altre importanti città del territorio umbro. A Città di Castello entrano in funzione nuove corse stagionali programmate per connettere la località dell’alta valle del Tevere con la capitale, con lo scalo aereo di Roma Fiumicino e con la città marchigiana di Urbino. Allo stesso tempo, si intensifica l’offerta stradale che unisce la città di Foligno a Roma, ai suoi aeroporti e alla regione Marche. I residenti del folignate avranno a disposizione una corsa al giorno per raggiungere senza cambi intermedi le località di Ancona, Civitanova Marche, Loreto, Porto Recanati, Tolentino e Muccia.

Anche la provincia di Terni beneficia di un incremento delle frequenze dei mezzi verdi. Dal capoluogo ternano i passeggeri possono viaggiare quotidianamente verso Roma, verso gli aeroporti romani di Fiumicino e Ciampino e verso le medesime destinazioni marchigiane accessibili da Foligno. Questo specifico consolidamento dei tragitti stradali diretti ai terminal aeroportuali del Lazio offre un vantaggio duplice. Da un lato permette ai viaggiatori umbri di raggiungere facilmente le piste di volo, dall’altro consente ai visitatori stranieri in arrivo in Italia di spostarsi in modo immediato verso l’Umbria, alimentando l’indotto dell’economia turistica locale.

L’ampliamento dei servizi di trasporto collettivo in Umbria persegue un chiaro obiettivo di tutela ambientale e di promozione di una mobilità più consapevole. Offrendo una valida alternativa all’impiego dell’auto privata, il servizio punta a ridurre sensibilmente il volume dei veicoli in circolazione durante l’estate, un periodo storicamente caratterizzato da intensi flussi di traffico e congestione stradale. I dati ufficiali sull’impatto ecologico dei viaggi indicano che la scelta del trasporto collettivo su gomma riduce in media di cinque volte le emissioni di anidride carbonica per chilometro rispetto a un viaggio compiuto in automobile. Prendendo come esempio specifico la tratta che collega Perugia alla capitale, lo spostamento a bordo di un’autovettura privata genera un’emissione media di circa trentuno chilogrammi di anidride carbonica per passeggero. La stessa distanza percorsa con i mezzi di FlixBus comporta invece una produzione di soli cinque chilogrammi di anidride carbonica, determinando un risparmio di emissioni nocive pari all’ottantaquattro percento.

In concomitanza con la stagione estiva sono state introdotte importanti novità tecnologiche finalizzate a rendere più semplice la pianificazione dei viaggi. I passeggeri hanno ora la possibilità di cercare le soluzioni di trasporto e completare la prenotazione dei biglietti dialogando direttamente con ChatGPT. Gli utenti possono accedere a questa funzionalità tramite l’applicazione dedicata per individuare gli itinerari ideali, confrontare le tariffe disponibili ed effettuare l’acquisto in pochi passaggi digitali. Oltre a questo nuovo canale di comunicazione restano pienamente operativi i metodi tradizionali, quali il portale web ufficiale, l’applicazione mobile per dispositivi smartphone e la vendita fisica presso le biglietterie e i punti vendita autorizzati. Qualora vi sia ancora disponibilità di posti a bordo, il titolo di viaggio può essere acquistato anche direttamente dal conducente prima di salire sull’autobus. Al fine di rendere l’acquisto ancora più accessibile, l’azienda ha inserito Klarna tra le opzioni di pagamento, consentendo agli utenti di dilazionare il costo dei propri viaggi.

Con l’obiettivo di elevare costantemente lo standard qualitativo del servizio, l’operatore ha messo a disposizione dei propri passeggeri un questionario mirato a rilevare le criticità legate alle infrastrutture stradali e alle fermate. Questo sondaggio conoscitivo si inserisce all’interno di un progetto di più ampio respiro promosso dalla società per l’elaborazione di un dettagliato Piano Nazionale per le Autostazioni. L’iniziativa mira a stimolare gli investimenti pubblici e privati nelle infrastrutture destinate al trasporto su gomma, per garantire a chi sceglie il viaggio in autobus gli stessi livelli di comfort, sicurezza ed efficienza riservati tradizionalmente ai viaggiatori del settore ferroviario e aeroportuale.

Il servizio stradale a lunga percorrenza fa capo al gruppo Flix, una realtà nata nel 2013 con lo scopo di rivoluzionare il trasporto collettivo offrendo soluzioni di viaggio convenienti e sostenibili in oltre quaranta Paesi del mondo. La holding gestisce una rete globale attraverso i marchi FlixBus, FlixTrain, Kamil Koç e Greyhound, sfruttando un modello operativo leggero basato sulla tecnologia. Mentre la struttura centrale si occupa della programmazione strategica della rete, della definizione dei prezzi, del marketing e delle attività commerciali, la gestione quotidiana dei viaggi su strada è affidata a una rete di partner operativi locali del settore del trasporto passeggeri. La società si distingue inoltre per l’impegno concreto nei confronti della transizione ecologica. Gli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti stabiliti dall’azienda sono stati ufficialmente analizzati e convalidati ad aprile 2024 dall’iniziativa internazionale Science Based Targets, confermando la conformità della strategia aziendale con i parametri stabiliti a livello mondiale per il contenimento del cambiamento climatico.