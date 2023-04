Movimprese, nel I trimestre in Umbria 265 imprese in meno

In base ai dati Movimprese, nel primo trimestre in Umbria si contano 265 imprese in meno: l’aumento delle società di capitale non compensa la continua flessione delle ditte individuali.

Ma la regione ha una propensione all’imprenditorialità tra le più alte d’Italia: è la quinta per densità imprenditoriale rispetto agli abitanti e la terza per densità di società di capitale.

Queste ultime in Umbria sono il 19,7% delle imprese, molto più del 14,8% del dato nazionale. E’ quanto riferisce un comunicato della Camera di commercio dell’Umbria.

Calano sia iscrizioni che cessazioni, ma queste ultime continuano a restare, in linea con quanto avviene a livello nazionale, superiori alle iscrizioni e così il numero complessivo delle aziende dell’Umbria scende. E lo fa con un’intensità più forte rispetto alla media nazionale.

Nel I trimestre 2023 il numero delle aziende umbre iscritte nel registro delle imprese scende a 93.269. Il tasso di crescita è negativo dello 0,27%, più della media italiana che si attesta a -0,02% e il secondo calo più forte in Italia dopo quello del Molise (-0,37%).

A livello provinciale, la flessione è di 174 imprese in provincia di Perugia e di 91 in quella di Terni.

A tenere alte le cessazioni, in Umbria come in Italia, sono le ditte individuali, da tempo soggette a una graduale erosione.

Nel I trimestre 2023 in Umbria il loro calo è di 333 imprese (a cui si aggiungono le flessioni, molto più limitate, delle società di persone e delle ‘altre forme’), frutto di 760 iscrizioni e 1.093 cessazioni, non compensato dall’aumento di 122 società di capitali (frutto di 342 iscrizioni e 220 cessazioni).

L’indice degli abitanti per impresa in Umbria è di 9,2 (ossia ci sono 9,2 abitanti per ogni impresa), superiore alla media nazionale (9,9 abitanti per impresa) e quinto miglior risultato tra le regioni (una densità imprenditoriale più elevata si registra solo in Molise (8,6 abitanti per impresa), Abruzzo (8,7), Basilicata (9,1) e Toscana (9,1).

Ma soprattutto l’Umbria è terza per densità delle società di capitale rispetto agi abitanti. Nella regione ci sono infatti 44,6 abitanti per ogni società di capitale, contro la media nazionale di 66,4.