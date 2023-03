Settore del legno – arredo, sciopero di 8 ore è confermato

Settore del legno – arredo: lo sciopero di 8 ore per il prossimo 21 aprile è confermato. Per spiegare le ragioni che hanno portato a questa decisione è stato convocato questa mattina (30 marzo 2023) l’attivo unitario di Fillea Cgil, Feneal Uil e Filca Cisl in Cassa Edile di Perugia. A spiegarle sono stati la segretaria Fillea Cgil nazionale Tatiana Fazi, che ha introdotto i lavori, il segretario nazionale Filca Cisl Claudio Sottile, che ha concluso l’incontro, e il segretario Feneal Uil Umbria Stefano Paloni, che ha coordinato il confronto, al quale hanno partecipato lavoratori e delegati dalle varie realtà regionali. Seduti al tavolo assieme a loro, i segretari generali Fillea Cgil Umbria Elisabetta Masciarri e Filca Cisl Umbria Giuliano Bicchieraro.

“Il contratto collettivo nazionale si è sottoscritto nel 2016 e prevedeva il recupero dell’inflazione, grazie al meccanismo del cosiddetto “doppio binario”, che permette di recuperare l’inflazione reale. Accordo che quest’anno Federlegno vuole smantellare. La perdita per i lavoratori – hanno chiarito – è di natura economica e avrà importanti ricadute in termini di potere d’acquisto per i lavoratori e le loro famiglie. Rimane aperta – hanno quindi aggiunto – la questione del rinnovo del contratto collettivo nazionale, dal momento che questo è scaduto il 31 dicembre 2022”.

I sindacati delle costruzioni, quindi, chiedono in maniera unitaria aumenti retributivi per tutelare il potere d’acquisto e per combattere l’incremento di prezzi e bollette, meno ore di lavoro a pari retribuzione e maggiore formazione per gli operai e per gli impiegati di un settore che resta all’avanguardia in Italia. In mancanza di risposte dalla Federlegno, con la quale ad oggi è interrotto il tavolo delle trattative, i sindacati scenderanno in piazza il prossimo 21 aprile: le manifestazioni previste si terranno in Lombardia, Piemonte, Toscana, Liguria, Lazio, Emilia Romagna e Puglia. I sindacalisti e i lavoratori umbri confluiranno a Pesaro.