La magia del Natale accende Collestrada con eventi speciali

Giochi, racconti e spettacoli animano il centro commerciale

La magia del Natale – Il Centro Commerciale Collestrada inaugura il mese di dicembre con un programma di iniziative pensate per accompagnare l’attesa delle festività. Un calendario ricco di appuntamenti, tra spettacoli, racconti e attività dedicate alle famiglie, trasformerà la galleria in un luogo di incontro e condivisione.

Il debutto è fissato per domenica 7 dicembre: dalle ore 17,00 le mascotte più amate dai bambini percorreranno i corridoi del centro, regalando sorrisi e fotografie, mentre musica, baby dance e truccabimbi a tema natalizio renderanno l’atmosfera ancora più coinvolgente. Parallelamente, dalle 16,00 alle 19,00, i membri della community di Collestrada riceveranno un gadget natalizio personalizzato, fino a esaurimento scorte, come segno di appartenenza alla grande famiglia del centro.

La tradizione sarà protagonista con i Racconti di Babbo Natale, previsti l’8, il 14 e il 21 dicembre. Dalle 15,30 alle 20,00, Babbo Natale accoglierà i più piccoli per foto ricordo e momenti di narrazione, raccogliendo le letterine dei bambini in una cassettina dedicata. Un gesto semplice che diventa occasione di emozione e speranza.

Il percorso culminerà sabato 20 dicembre con uno spettacolo originale: dalle 17,00 alle 19,00 un personaggio che non ama il Natale sarà al centro della scena. Saranno i bambini, con la loro fantasia, a guidarlo verso la scoperta della bellezza delle feste, trasformando la sua diffidenza in meraviglia.

Il Centro Commerciale Collestrada invita a vivere insieme un dicembre di emozioni e sorprese, ribadendo il proprio ruolo di riferimento per lo shopping in Umbria. Con oltre 50 negozi e 9 attività di ristorazione, il centro offre un’esperienza completa e coinvolgente. Inaugurato nel 1997, è di proprietà di Eurocommercial dal 2016 e gestito da UNOG srl.