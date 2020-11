Chiama o scrivi in redazione

Va riprendere auto e la ritrova senza ruote, accade a Perugia

Aveva parcheggiato in Via Leonardo da Vinci, a Perugia, nei parcheggi sopra al Circoletto (tra la zona Filosofi e Pallotta). E’ così un residente che abita a Piazzale Giotto sabato mattina si è ritrovato questo lavoretto. Ruote nuove con cerchi in lega da 19 e bulloni antitaccheggio (rimossi), 1600 euro di furto. Un lavoretto da professionisti. Lo comunica Francesco Berardi dell’Associazione FilosofiAmo.