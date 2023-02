Va a fare colazione a Bastia, lascia l’auto accesa e non ce la ritrova

Va a fare colazione – Cliente della pasticceria da sempre, andava presto al mattino a fare colazione nello stesso luogo alla pasticceria Barbarossa a Bastiola in viale del Popolo . E ha fatto così anche stamani! Era ancora buio quando è entrato nel bar del celebre forno bastiolo. Ha mangiato e poi è uscito. Aveva lasciato – forse per eccesso di fiducia o forse perché pensava di fare presto – il motore acceso alla sua vettura, una Toyota, ma quando è andato per riprenderla la sua auto non c’era più.

Costernazione, ovvio, e subito denuncia. Per altro, proprio parlando con gli avventori della Pasticceria Barbarossa, un cliente ci ha raccontato che una cosa analoga era successa in via Vittorio Veneto a Bastia Umbra a ridosso delle feste di Natale. Una signora, proprietaria di un negozio, aveva lasciato la sua auto in moto mentre scaricava del materiale dalla sua macchina. Posa la merce si gira esce e la vettura non c’era già più.

Il figlio della donna, dopo qualche tempo (un paio di mesi ndr) ha rivisto la macchina della mamma in giro per Ponte San Giovanni. A bordo, alla guida, pare ci fosse un magrebino. Il giovane si è avvicinato e gli ha detto che quella era l’auto della mamma e doveva restituirgliela subito. Per tutta risposta l’africano è sceso, ha chiuso la portiera e se n’è andato senza dargli le chiavi.

A quel punto per riprendersela il figlio della commerciante ha chiamato il carro attrezzi e se l’è portata via.