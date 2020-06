Umbria la regione più sana, supera la media nazionale

L’Umbria è al primo posto, è la regione più sana. Il cuore verde d’italia ha il maggior numero di guariti in percentuale rispetto ai contagiati. Ha raggiunto il valore di 92,5 percento e supera abbondantemente la media nazionale che è ferma a 67,6 per cento. La regione che ha il minor numero di guariti rispetto ai contagiati è il Lazio con il 51,9 per cento. Al secondo posto si piazza la Valle d’Aosta con 86,7, seguita da Basilicata con 86. La Lombardia è al penultimo posto con il 58,3, valore più basso della media nazionale.

In Umbria sono rimasti 45 gli attualmente positivi: 31 secondo la protezione civile perché considera i clinicamente guariti, già guariti.

Tutti negativi i 571 tamponi effettuati in Umbria il 31 maggio nell’arco delle 24 ore. Ieri era infatti il quarto giorno che non si registrano nuovi malati e l’unico caso si è verificato mercoledì. Invariati anche tutti gli altri dati, solo una lieve variazione nella terapia intensiva. C’è nuovo ricoverato rispetto a ieri.

Complessivamente 1.431 persone in Umbria sono risultate positive al virus Covid-19. Il dato comprende gli attuali positivi, i guariti e i deceduti. I guariti sono 1310; risultano 14 clinicamente guariti. I deceduti sono 76 (invariato). Dei pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 17, di questi 2 sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento contumaciale sono 28.