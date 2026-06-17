Tromba d’aria si abbatte su Narni bloccando la viabilità

Un violento fortunale colpisce l’intera area rurale di Narni

Un violento e improvviso fronte di maltempo ha colpito il territorio umbro nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 17 giugno 2026. Poco dopo le ore 17:30, una forte tromba d’aria si è abbattuta con estrema intensità sulla periferia della città, concentrandosi in particolare nella zona di strada di Pretare. Il fenomeno meteorologico, caratterizzato da raffiche di vento eccezionali e precipitazioni torrenziali, ha causato pesanti disagi alla circolazione e momenti di forte apprensione tra i residenti e gli automobilisti in transito.

I danni alla viabilità e l’auto colpita

La furia del vento ha investito in modo pesante la strada che costeggia il lago di Narni, un’arteria stradale solitamente molto frequentata. La forza delle raffiche ha spezzato numerosi rami di grandi dimensioni, sradicando parzialmente alcune piante e scaraventando i detriti direttamente sulla carreggiata. Nel momento di massima intensità della perturbazione, un grosso ramo si è staccato improvvisamente dal fusto, piombando sopra un’autovettura che stava transitando lungo la via in quel preciso istante. All’interno del veicolo si trovava soltanto la conducente. Nonostante il fortissimo impatto della pianta contro la carrozzeria del mezzo, la donna è rimasta miracolosamente illesa e non ha riportato conseguenze fisiche, sebbene sia rimasta fortemente scossa dallo spavento.

L’intervento dei soccorsi e la messa in sicurezza

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente dopo le prime segnalazioni giunte da parte degli automobilisti spaventati. Sul luogo dell’evento è intervenuta tempestivamente una squadra dei Vigili del Fuoco, partita con la massima urgenza dalla sede centrale del comando provinciale. I pompieri hanno operato sul posto con l’ausilio di due automezzi specifici, avviando subito le complesse manovre di rimozione dei fusti pericolanti e la pulizia del manto stradale per ripristinare le condizioni minime di sicurezza. Insieme ai tecnici del soccorso, sono giunti anche i Carabinieri della stazione locale. I militari dell’Arma si sono occupati di gestire i flussi di traffico e di eseguire tutti i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente causato dal maltempo.