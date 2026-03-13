Spaccio: Carabinieri di Terni smantellano i bivacchi boschivi

Spaccio nei boschi di Terni: i Carabinieri arrestano quattro persone e sequestrano droga e contanti in aree impervie.

Spaccio – I Carabinieri del Comando Provinciale di Terni hanno concluso una vasta operazione di contrasto alla criminalità nelle prime due settimane di marzo 2026. L’attività si è concentrata sulla repressione della vendita di stupefacenti nelle aree collinari che circondano il capoluogo, luoghi spesso trasformati in basi logistiche per il traffico illecito. I militari hanno operato con il supporto fondamentale dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia”, unità d’élite specializzata nel muoversi in territori impervi e nella localizzazione di nascondigli tra la fitta vegetazione.

Strategia d’assalto e coordinamento territoriale

Il piano d’azione è scattato dopo accurati sopralluoghi preliminari che hanno permesso di mappare i bivacchi improvvisati utilizzati dai pusher. I Carabinieri della Compagnia di Terni, insieme al Nucleo Forestale e a numerose pattuglie territoriali, hanno attuato una manovra di cinturazione delle zone critiche per impedire ogni via di fuga. L’impiego di personale in abiti civili e in divisa ha garantito una copertura totale dei settori boschivi di San Biagio, Piediluco e Cervara, aree già monitorate in passato per dinamiche simili.

Il primo blitz nella zona di San Biagio

Il 2 marzo scorso, il dispositivo di sicurezza ha colpito in località San Biagio. Un cittadino marocchino di 22 anni, presente irregolarmente sul territorio nazionale, è stato sorpreso mentre gestiva lo smercio tra gli alberi. Alla vista delle forze dell’ordine, il giovane ha tentato di disfarsi di un marsupio fuggendo tra i rovi, ma è stato prontamente bloccato. All’interno dell’astuccio recuperato, i militari hanno rinvenuto 98 grammi di cocaina, suddivisi in 40 dosi e un blocco integro, oltre a 21 grammi di eroina e un panetto di hashish da 94 grammi. Sequestrati anche 750 euro in contanti.

Arresti a Piediluco e presidio di Cervara

L’offensiva è proseguita il giorno successivo presso la frazione di Piediluco. Qui i Carabinieri hanno arrestato due uomini di 21 e 25 anni, entrambi di nazionalità marocchina e irregolari. I due sono stati trovati in possesso di dosi di cocaina e hashish pronte alla vendita, insieme a una somma rilevante di circa 2.000 euro in banconote di piccolo taglio. Il 9 marzo, un altro intervento in località Cervara ha portato alla cattura di un 27enne marocchino che violava un precedente divieto di dimora a Terni. Quest’ultimo nascondeva 56 grammi di cocaina e 66 grammi di hashish.

Provvedimenti giudiziari e bilancio finale

Il bilancio complessivo dell’operazione conta quattro arresti in flagranza e il sequestro di circa 360 grammi di sostanze stupefacenti tra cocaina, eroina e hashish, oltre a quasi 3.000 euro ritenuti provento dell’attività delittuosa. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato tutti i provvedimenti: per il 22enne è scattato il divieto di dimora con nulla osta all’espulsione, mentre per il 27enne è stata disposta la custodia cautelare in carcere. I due fermati a Piediluco sono stati rimessi in libertà in quanto incensurati. I procedimenti restano nella fase delle indagini preliminari.