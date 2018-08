Sgominata la banda delle rapine sui treni, in azione anche Polfer dell’Umbria La Polfer del Lazio ha smantellato una organizzazione malavitosa, composta da quattro persone tutte arrestate, che a bordo mettevano a segno rapine a bordo dei treni. Approfittavano del sonno dei viaggiatori per colpire e minacciavano il personale ferroviario di servizio. Colpivano, in genere, nella tratta compresa tra Villa San Giovanni e Roma.

Le misure sono state eseguite in collaborazione con i Compartimenti Polizia Ferroviaria per la Campania e per le Marche, Umbria e Abruzzo. Le indagini, scattate nel 2015 e coordinate dalla Procura di Vallo della Lucania, si sono basate inizialmente sulla descrizione fornita dalle vittime e dal personale di bordo. Sono stati effettuati controlli sui treni da parte di agenti della polfer in abiti civili.

Gli arrestati sono un ventisettenne raggiunto dal provvedimento nel carcere di Pescara dove si trova detenuto per reati analoghi e arrestato l” anno scorso dalla polizia ferroviaria, un ventinovenne rintracciato in una comunità nel comune di Vasto, un trentunenne e un trentasettenne, individuati e rintracciati nelle proprie abitazioni di Napoli e portati nel carcere di Poggioreale.