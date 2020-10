Chiama o scrivi in redazione

Sequestrata pianta di canapa indiana di quasi un metro e mezzo di altezza

Una pianta di cannabis – canapa indiana –, dell’altezza di un metro e 40 centimetri, è stata sequestrata dai carabinieri di Terni. E’ successo in via Campomicciolo al’interno di un giardino privato. Due persone sono state segnalate alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti