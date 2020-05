Semirimorchio a fuoco sulla E45 incendio si propaga anche sterpaglia bordo strada

Un semirimorchio + andato a fuoco sulla E45 alle 11,45 di oggi. Il fatto si è verificato tra lo svincolo di San Martino in Campo e Montebello lungo la strada Statale 3bi, appunto E45. Il pesante mezzo stava trasportando della ghiaia.

Le fiamme, in men che non si dica, dopo aver interessato il semirimorchio si sono propagate anche lungo la strada. Il traffico è rimasto bloccato per un po’ di tempo, tanto quanto ne ne è servito, ai Vigili del fuoco di Perugia arrivati sul posto con la seconda e la terza partenza, per spegnere il rogo e bonificare la zona.