Rissa in piazza Danti, uomo a terra e centro blindato

Un uomo è rimasto a terra in piazza Danti dopo una rissa scoppiata intorno alle 22.30 nel cuore del centro storico di Perugia. L’episodio si è verificato a breve distanza dal Duomo, in un’area già segnata da un precedente accoltellamento avvenuto poco prima. La sovrapposizione dei due eventi ha imposto un intervento rapido e coordinato delle pattuglie, polizia di Stato, Carabinieri e polizia locale, chiamate a gestire una situazione tesa in un contesto urbano ormai quasi privo di passanti.

Secondo le prime ricostruzioni, quattro o cinque persone sarebbero state coinvolte nella colluttazione, degenerata in pochi istanti. Quando gli operatori sono arrivati in piazza, hanno trovato l’uomo a terra e hanno immediatamente avviato le procedure di sicurezza, delimitando l’area e raccogliendo elementi utili a chiarire la dinamica. La priorità è stata garantire assistenza alla persona ferita e verificare eventuali collegamenti con l’accoltellamento avvenuto poco prima.

La situazione ha richiesto un rafforzamento dei controlli: da Foligno è stato confermato l’impiego del taser in dotazione alle pattuglie, mentre da Città di Castello è stato attivato il gruppo cinofili, pronto a supportare eventuali ricerche o perlustrazioni aggiuntive. La mobilitazione interprovinciale evidenzia un livello di attenzione elevato, con le forze dell’ordine impegnate a ristabilire rapidamente l’ordine in un centro storico insolitamente silenzioso.

Le verifiche proseguiranno nelle prossime ore per definire con precisione la sequenza degli eventi e accertare se la rissa e l’accoltellamento siano collegati o rappresentino episodi distinti. La presenza di un’area centrale completamente svuotata ha reso l’intervento particolarmente delicato, imponendo un approccio metodico e una gestione immediata delle criticità.